Andreea Marin plânge. De la Sindromul salvatorului la lacrimi

Scena Palatului Național Nicolae Șulac, platoul de filmare în care Andreea Marin intr ă în rolul vie ții ei.

Un podcast în care una dintre cele mai iubite vedete din istoria televiziunii se dezvăluie așa cum este în spatele scenariului interpretat în trecut în emisiunile care i-au adus celebritatea: sinceră, puternică, dar purtătoarea unui dor încă nestins.

Un dialog care te învață cum să capeți încredere în tine. Chiar atunci când viața te pune la încercare. Cum să muți munții cu voința ta. Dar și cum să îți asculți corpul, pentru a nu trăi și tu momentele trăite de Andreea recent.

Află despre ce este vorba dintr-un dialog plin de emoție și de speranță.

Andreea Marin la Fain & Simplu!

Cu Mihai Morar.

„PODCASTUL ÎN CARE ANDREEA MARIN PLÂNGE. Ea a fost zâna unei generații, dar în noul podcast @fainsisimplu, își dă jos aripile: „Da, sufăr de sindromul salvatorului. Dar asta e menirea mea!” În costum popular de moldoveancă la care se adaugă cușma, Andreea vorbește despre pierdere, terapie, puterea de a spune „Nu” și puterea de a fi „nu doar o mamă de duminică”.

În fața publicului de la Fain & Simplu x Chișinău, Andreea Marin își dă toate măștile jos. Chiar nu am văzut-o niciodată așa.

