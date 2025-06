Andrei Caramitru: „Statul va da faliment. E inevitabil”

Economistul Andrei Caramitru prognozează un viitor sumbru. El consideră imposibil să scăpăm de război, dictatura și/sau violențe interne imense.

„Statul va da faliment. E inevitabil. Nu doar la noi. Peste tot.

Pentru ca majoritatea votanților sunt sau la pensie, sau bugetari, sau în joburi fake care pot fi automatizate oricând, sau asistați social.

Și majoritatea votanților vor din ce în ce mai mulți bani și din ce în ce mai multă “stabilitate”. Bani până la cer dintr-o bază care scade. Și vine și AI și robotii care – de facto – pun valoarea muncii la zero.

Finalul va fi implozia completă a sistemelor actuale – și implozia valorii banilor. Va fi un wipeout cum a fost la noi anii 80 (dictatura si prăbușire) și 90 (haos complet și faliment) până am reușit să găsim un alt model.

Dacă scăpăm de război, dictatura și/sau violențe interne imense ar fi un miracol absolut (adică e imposibil).

Și cine speră ca viața lui așa frumi stabilă ca până acum se va perpetua, cine crede ca nu se va schimba nimic și ca se poate continua pe modelul actual – e într-o eroare totală. Și cine crede ca dacă merge în altă țară aia va rezista cu “stabilitate” e și mai naiv ca să nu zic prost. Va fi haos peste tot”, a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.

Într-un alt mesaj, Andrei Caramitru spune că trebuie forțată o recesiune și o devaluare a monezii. Altfel ne prăbușim sigur.

„Prăbușirea economiei spre recesiune – deși statul a tot crescut cheltuielile. Fără cheltuielile pe deficit enorm – eram în recesiune dură de anul trecut deja. În primul trimestru anul ăsta am crescut zero.

De ce ? Care sunt motivele ? Ca salariile și pensiile au crescut, totul a fost ok ???

Sunt 4 motive grave :

1) industria a scăzut masiv – pentru ca prețul la energie către firme a explodat (sunt multiple cauze – cea principala e ca Austria refuza sa ne interconecteze cu piața europeană în timp ce cererea in zona a crescut foarte mult în special din Moldova și Ucraina – crescând deci prețurile pentru toți din Europa de sud est). Ce face Austria e absolut criminal pentru noi, iar. Și asta a venit după ce ca toată industria scade în Europa în special germania care e client pentru noi de export …

2) am încasat mai putine fonduri europene decât înainte ca ăștia nu au vrut să facă reforme – mai putini bani decât în ceilalți ani – scădere

3) din cauza inflației (pentru ca au mărit bezmetic pensiile și salariile) – dobânzile au crescut foarte mult și mare parte din banii băncilor se duc către finanțarea deficitului nu finanțarea firmelor și persoanelor. Deci – construcțiile civile au scăzut, investițiile au scăzut – iarăși efect pe pib

4) creșterea salariilor în eur (pentru ca Ron a fost ținut prea sus) a crescut prea mult costurile cu munca – asta cuplat cu costuri pe energie mari și cu haosul politic – înseamnă mai puține investiții străine (și locale). Deci scădere pib

E fix ce s-a întâmplat și în Grecia în primele faze ale nenorocirii . De aia trebuie rezolvat urgent cu deficitul , forțată o recesiune și o devaluare a monezii. Altfel ne prăbușim sigur.

Și încă ceva. V-o spun direct: salariile sunt prea mari la cat ne duce capul, ce educație și etică a muncii avem, și la cat capital (nu) avem. Sunt două soluții – tăiate taxele pe munca (dar nu o vor face) sau scăderea ron.”, spune Caramitru.