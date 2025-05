Angelina Jolie, regina de la Cannes (foto)

Dacă n-ați văzut niciodată o zână sau nu credeați că există, vă spun că există. Am dat ochii cu ea și împreună cu toată asistența de la Festivalul de Film de la Cannes am rămas uluiți, fascinați.

După o zi grea, însemnând ore de așteptare pe Boulevarde de la Croisette (cam de la 15.00 la 18.00), reprize mici de ploaie, cer întunecat, oboseală, grija zilnică de a nu prinde un loc bun în dreptul covorului roșu, iată că a venit și răsplata. Minute bune de la momentul în care mașinile oficiale au început să aducă în valuri invitații de vineri nu am făcut decât să scrutez orizontul în descoperirea unei vedete sau personaj celebru.

Când entuziasmul, puterile și toate funcțiile corpului erau pe sfârșite, iar ceasul arăta 18.15, s-a produs minunea. S-a deschis o portieră și o zână a coborât printre noi. Angelina Jolie, căci despre ea este vorba, a zguduit Cannes-ul. Au fost momente clipe în care s-a făcut liniște. Apoi imediat ne-a cuprins o stare de euforie. Nu se mai auzea nimic decât „ Angelina „, „ Angelina „, „ Angelina „. Nebunia a pus stăpânire pe toți cei prezenți. Actrița de la Hollywood a dat mâna cu oamenii din public, a luat un pix de la un fan și a semnat autografe. De la o doamnă în vârstă a primit un buchet de trandafiri și i-a mulțumit pozându-se alături de ea. Foarte amabilă, Angelina a continuat să acorde autografe și să se pozeze cu spectatorii de la un capăt la altul al tribunei situate pe Boulevarde de la Croisette, față în față cu Palais des Festivals et des Congres.

Mărturisesc că nu credeam înainte că ar putea să mă copleșească atât de tare scenele acestea cu Angelina Jolie. Ceva s-a întâmplat cu sufletele noastre. Am admirat o Zână din povești. Se obervă pe imagini. Agenții de securitate, membrii Poliției Naționale și Jandarmeriei Franceze uitaseră de îndatoriri. Toți filmau cu telefoanele. Ceilalți oaspeți ai Festivalului făcuseră o coadă uriașă, se opriseră și de asemenea o filmau înmărmuriți și hipnotizați pe Angelina.

Nu a apucat bine să pășească pe marginea covorului roșu și televiziunile cu reporterii de la fața locului s-au năpustit să o roage să spună câteva impresii.

Realmente nu există cuvinte pentru a exprima amploarea și disperarea cu care toți fotografii au dorit să captureze acea clipă unică. Greu de descris ce-a fost pe Tapis Rouge. Hoardele cu aparate au sărit asupra Angelinei și au transformat ședința foto în ceva apocaliptic. N-am mai trăit așa nebunie fără margini.Impresionantă experiență, transformând o zi lungă și obositoare într-un eveniment de neuitat, plin de entuziasm și eleganță, unde vedeta a demonstrat calități umane autentice prin gesturi simple, dar semnificative, precum semnarea de autografe și pozele alături de admiratori, consolidându-și statutul nu doar de actriță de succes, ci și de persoană caldă și accesibilă.

Mulțumiri domnului Ilie Potecaru