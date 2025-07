Anunțul momentului făcut de Dragoș Anastasiu

Vicepremierul Dragoș Anastasiu va susține, duminică, la ora 17:00, o conferință de presă, la Palatul Victoria, anunță Biroul de Presă al Guvernului.

Conferinţa are loc în contextul solicitărilor venite din partea PSD şi AUR privind plecarea sa din Guvern.

Preşedintele Nicuşor Dan a calificat situaţia drept ”o problemă foarte mare”.

Anastasiu susţine că a fost martor, însă DNA îl contrazice

Dragoș Anastasiu și Cristian Băciucu au fost martori denunțători în dosarul penal privind-o pe funcționara ANAF, a arătat DNA

”În dosarul la care faceți referire, cele două persoane menționate în solicitare au avut calitatea de martori denunțători, motiv pentru care la emiterea rechizitoriului la data de 17 mai 2018, procurorii anticorupție au dispus clasarea față de aceștia în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală raportat la art. 16 lit. d din Codul de Procedură Penală”, se arată în răspunsul DNA pentru G4Media.

Ce scrisese Anastasiu pe Facebook

”În scopul clarificării în spaţiul public a calităţii mele de martor în dosarul privind faptele de corupţie ale unor funcţionari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunţ pe care l-aş fi făcut. Reiterez faptul că eu nu am semnat şi depus un denunţ, ci am dat declaraţii cu privire la faptele care au avut loc”.