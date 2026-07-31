Apel al medicilor pentru decontarea unui medicament care schimbă major viața celor cu o boală gravă de inimă. Statul nu le-a oferit până acum soluții concrete

Prof. Dr Ruxandra Jurcuț a vorbit la Punctul Roșu în Sănătate, cu Eugenia Foarfecă, despre necesitatea ca statul să sprijine prin decontarea unui medicament eficient pacienții care suferă de cardiomiopatie hipertrofică. În mod deosebit pe cei care au forme obstructive și care nu răspund bine la medicamentele obișnuite.

Acest medicament le oferă o bună calitate a vieții și posibilitatea de a putea lucra și de a putea face mișcare. Momentan pacienții primesc acest medicament prin donație de la firma producătoare, însă măsura nu are caracter permanent, situația se poate schimba în orice moment.

„Una din bolile de care ne ocupăm în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare, de mulți ani, în cadrul Centrului de Expertiză pentru Boli cardiovasculare genetice este cardiomiopatia hipertrofică.

O boală care nu e foarte rară, într 1 la 250 și 1 la 500 de oameni pot avea această boală. O parte dintre acești pacienți au forme obstructive, care nu răspund bine la medicamente obișnuite și care sunt foarte simptomatice, la oameni tineri de multe ori, oameni care ar trebui să poată lucra, să poată face o muncă fizică, să poată să-și întemeieze o familie, să poată face sport, să poată alerga după copiii lor în parc.

În ultimii ani s-a dezvoltat un medicament, mavacamten, deja au trecut peste 5 ani de când s-au publicat primele date, este un medicament care a schimbat fața acestei boli, și din păcate acest medicament în România nu este rambursat încă de către sistemul de stat, de Casa de Asigurări. Medicamentul a putut fi accesat, el este rambursat în aproape toată Europa.

Medicamentul a putut fi accesat de pacienții din România, de peste 200 de pacienți din România, printr-un program de donație asigurat de compania producătoare. Pacienții noștri sunt mult mai mulți decât atât, avem deja o listă de așteptare de peste 100 de pacienți acum, când vorbim.

Așteptarea noastră este să ajungem în acea etapă în care acest medicament să poată fi prescris pe rețetă compensată sau printr-un program național astfel încât el să poată fi accesat de către toți pacienții.

Nu numai că acest lucru nu s-a întâmplat, a trecut un an și trei luni. Avem date care arată eficacitatea, din România și avem foarte multe date din studii internaționale”.

1500 de euro pe lună, un preț pe care cei mai mulți dintre pacienți nu l-ar putea plăti, dacă ar fi puși în situația să facă acest lucru. Exista deja petiții cu mii de semnături pentru decontarea acestui medicament dar, din păcate, niciun răspuns, deocamdată, din partea autorităților.

„Acum o lună am trecut cu pacienții noștri printr-o mare criză pentru că acest medicament nu mai exista pur și simplu în farmaciile celor 7 centre în care se tratează această boală, donația era pe sfârșite, rambursarea nu apăruse.

S-au făcut demersuri, Asociația Pacienților cu Boli Cardiace Genetice Cardiogen a făcut petiție, a înaintat solicitări către comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății, petiția a adunat peste 1000 de semnături în doar 48 de ore, și totuși încă nu avem cu adevărat un răspuns, donația a continuat, a adevărat dar asta e o stare de echilibru precar, pentru că în câteva luni vom ajunge exact în același punct.

E un medicament pe care, dacă pacienții l-ar cumpăra, ar costa 1500 de euro pe lună. Pentru pacientul din România este foarte mult. Pentru statul român, care ar obține ca pacienți care nu pot uneori să meargă pe stradă sau nu pot să urce câteva trepte, să redevină un om activ, un om care nu are nevoie să se opereze pe cord deschis și nici să stea acasă, ar fi un mare câștig”

Prof. Dr Ruxandra Jurcuț este medic primar cardiolog, Profesor de cardiologie la UMF “Carol Davila”, coordonator al Centrului de Expertiză pentru Boli Cardiovasculare Genetice Rare din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof. CC. Iliescu” București.