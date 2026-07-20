Aplicările pentru joburi au ajuns la cel mai mare nivel din ultimii cinci ani

Piața muncii a avut 110.000 de joburi noi în primele șase luni din 2026, cu 15% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025, arată o analiză eJobs. În schimb, candidații au trimis peste 6,7 milioane de aplicări, cu 27% mai multe față de anul trecut și cel mai ridicat nivel din 2021.

Creșterea numărului de aplicări vine pe fondul interesului mai mare pentru schimbarea locului de muncă sau pentru obținerea primului job. Potrivit eJobs, s-au activat mai ales candidații de peste 45 de ani și tinerii cu vârste între 16 și 18 ani.

„Dacă în ceea ce priveşte joburile, vedem o scădere de 15% comparativ cu primul semestru al anului trecut, în cazul aplicărilor vorbim despre un nivel care nu a mai fost atins din 2021, anul pandemiei, când piaţa muncii a fost luată cu asalt de candidaţii care îşi doreau să se angajeze. Comparaţia cu perioada ianuarie – iunie 2025 ne arată o evoluţie de 27% aferentă acestui an şi o activare în forţă a unor categorii de candidaţi care erau destul de greu de mobilizat pe piaţa muncii, respectiv cei din segmentul de vârstă 45+ şi cei foarte tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs, potrivit News.ro.

Candidații de peste 45 de ani au trimis 810.000 de aplicări în prima jumătate a anului. Numărul este cu 31% mai mare decât în perioada similară din 2025. În același timp, candidații sub 18 ani s-au apropiat de 65.000 de aplicări, în creștere cu 22%.

Reprezentanții eJobs spun că instabilitatea economică îi face pe oameni să caute mai multă siguranță financiară. Pentru mulți, aceasta înseamnă un loc de muncă stabil sau mai bine plătit.

„Vedem, aşadar, candidaţi de peste 45 de ani care se uită după opţiuni mai bune, mai bine plătite sau, pur şi simplu, mai stabile, dar şi candidaţi foarte tineri, mulţi dintre ei care nu au mai lucrat niciodată, care vor să îşi ia un job cât mai devreme, să capete experienţă înainte de a termina şcoala şi să dobândească un anumit nivel de independenţă financiară. Pentru aceştia, perioada pe care o traversăm s-a transformat într-un catalizator care îi duce într-o zonă de maturizare şi responsabilizare specifică generaţiilor mai mari, ca vârstă”, explică Bogdan Badea.

Cei mai activi candidați rămân cei cu vârste între 25 și 35 de ani. Ei sunt urmați de tinerii între 18 și 24 de ani. Diferența dintre cele două categorii a început însă să crească din nou.

„Asta nu înseamnă că ei aplică mai puţin, ci că au crescut mult mai mult eforturile celor din zona 25-35 de ani în direcţia căutării unui loc de muncă. Practic, a fost o explozie de aplicări, care i-a separat semnificativ de toate celelalte segmente de vârstă”, mai spune Bogdan Badea.

Retailul a atras cele mai multe aplicări

Retailul a fost domeniul cu cele mai multe aplicări în primele șase luni din 2026. Candidații au trimis aproape 2,2 milioane de aplicări pentru joburi din acest sector.

La distanță față de retail s-au aflat serviciile, domeniul financiar-bancar, call-center/BPO, industria alimentară, turismul și IT/telecom. Fiecare dintre aceste domenii a avut sub un milion de aplicări.

Retailul a fost și sectorul cu cele mai multe joburi publicate de la începutul anului, respectiv 24.000 de poziții. Un număr mare de anunțuri au mai venit din servicii, industria alimentară, producție, call-center/BPO, transport și logistică, construcții și turism.

Companiile caută mai ales candidați entry-level

Datele eJobs arată că se menține tendința din 2025. Angajatorii caută în principal candidați entry-level, pentru joburi care cer cel mult doi ani de experiență.

În schimb, specialiștii, seniorii cu peste cinci ani de experiență și managerii au cele mai mici cifre de aplicări. Aceștia sunt, de regulă, mai stabili pe piața muncii, mai ales în perioade economice incerte.

„Numărul mare de aplicări din retail se explică şi prin faptul că acesta este şi sectorul care a postat cele mai multe joburi de la începutul anului – 24.000. Alte domenii care au venit cu un număr mare de poziţii pentru candidaţi au fost serviciile, industria alimentară, producţia, call – center / BPO, transport / logistică, construcţii şi turism. Se păstrează tendinţa pe care am văzut-o şi anul trecut, de a recruta preponderent candidaţi entry – level, adică pentru job-uri care nu cer mai mult de doi ani de experienţă. De altfel, şi analiza profilului candidaţilor ne arată că specialiştii, seniorii cu mai mult de 5 ani de experienţă şi manageri au cele mai mici cifre de aplicări. Se creează un lanţ de tip cauză – efect care duce la această stare de fapt – specialiştii şi managerii sunt, în general cei mai stabili candidaţi de pe piaţa muncii, iar acest comportament se adânceşte în perioadele în care economia traversează turbulenţe. Asta duce la rate de fluctuaţie mici în categorie, ceea ce înseamnă că angajatorii nu au nevoie să facă înlocuiri şi, prin urmare, postează mai puţine joburi”, spune Bogdan Badea.

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