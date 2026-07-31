Aproape 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc, introduse pe lista neagră

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a făcut un pas decisiv în combaterea pieței negre prin introducerea a aproximativ 800 de site-uri ilegale pe lista neagră, potrivit Agerpres.

Măsura a fost aprobată în cadrul celei mai recente ședințe a Comitetului de Supraveghere și reprezintă o performanță record pentru instituție. Noul lot de platforme neautorizate se adaugă celor 370 de site-uri blocate anterior în mandatul actualei conduceri.

Ieșirea din ilegalitate a acestor operatori a fost posibilă prin dezvoltarea unui instrument modern de detectare a site-urilor-clonă. Tehnologia identifică automat platformele care păstrează aceeași rădăcină digitală și se multiplică rapid prin domenii web diferite. Ca termen de comparație, de la înființarea ONJN în 2013 și până în aprilie 2025, au fost trecute pe lista neagră aproximativ 1.500 de adrese. În schimb, doar în actualul mandat au fost deja blocate 1.180 de site-uri ilegale, inclusiv celebra platformă Polymarket.

Provocările pieței și tranziția către monitorizarea bazată pe tehnologie

Fenomenul jocurilor de noroc neautorizate este amplu, peste 70% din piața europeană de profil fiind reprezentată de operatori clandestini. În România, eforturile de combatere se lovesc de limitări bugetare, imposibilitatea extinderii schemei de personal și salariile neatractive din sectorul public pentru specialiștii IT, care primesc aproximativ 6.000 de lei net pe lună.

Președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, a explicat că singura soluție sustenabilă este digitalizarea accelerată și modificarea legislației. Cadrul legal actualizat permite deja emiterea de ordine directe pentru eliminarea conținutului ilegal. În plus, România a devenit singura țară care folosește un registru public al mijloacelor de joc, coduri QR pentru scanarea datelor pe aparate și sisteme avansate de geolocalizare.

În prezent, ONJN colaborează cu Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru a dezvolta noi instrumente de monitorizare prin cloud-ul privat guvernamental. Acestea vor analiza volumul uriaș de metadate de pe serverele organizatorilor de jocuri online. Chiar și înainte de finalizarea acestei infrastructuri, instituția a identificat tranzacții suspecte și riscuri de manipulare a veniturilor brute (GGR), sesizând organele de anchetă încă din 27 februarie 2026. Prin aceste acțiuni, autoritatea face o tranziție fermă de la o reacție pasivă la o strategie proactivă, bazată pe date, tehnologie și intervenții rapide.