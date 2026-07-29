Declarația fostului ministru a fost făcută la Gala Societății de Salvare din 27 iulie.

„Afirmația potrivit căreia îi respectați pe medicii și personalul din Unitățile de Primiri Urgențe, pe colegii din SMURD și pe pompieri, dar că «profesioniștii» se află în serviciile de ambulanță, este nedreaptă față de toți cei care, zi de zi, își fac datoria cu profesionalism și dedicare”, a scris Arafat pe pagina sa de Facebook.

Șeful IGSU a oferit și o captură video cu momentul în care Rafila face această afirmație la evenimentul amintit.

El spune că declarația lui Rafila „lovește în unitatea unui sistem construit pentru a salva vieți” și că „este o afirmație care alimentează dezbinarea într-un sistem care funcționează doar prin colaborare, respect reciproc și încredere”.

„În loc să fie consolidat, sistemul a fost supus unor tensiuni permanente”

„Din punctul meu de vedere, mandatul dumneavoastră la Ministerul Sănătății a reprezentat una dintre cele mai dificile perioade pentru sistemul integrat de urgență din România”, spune Arafat despre prestația lui Rafila la Sănătate.

El îl acuză pe fostul ministru că a favorizat disensiunile, cu efecte negative asupra întregului sistem.

„În loc să fie consolidat, sistemul a fost supus unor tensiuni permanente și unor încercări repetate de a pune componentele sale unele împotriva altora, afectând coeziunea unui mecanism construit în peste trei decenii”, continuă Arafat.

El spune că singurul motiv pentru care sistemul integrat de urgență și-a păstrat „caracterul integrat și nu a fost dezmembrat în acea perioadă” s-a datorat exclusiv miniștrilor de Interne și premierilor în mandatele cărora Rafila a fost ministru al Sănătății.

„Am colaborat excelent cu miniștrii care v-au succedat”

„După plecarea dumneavoastră din funcție, am colaborat excelent cu ministrul Sănătății care v-a succedat, Alexandru Rogobete, din aceeași formațiune politică din care ați făcut și dumneavoastră parte, precum și cu actualul ministru interimar al Sănătății, Attila Cseke”, spune Rafila.

„Împreună am reușit să corectăm o parte dintre problemele create în perioada mandatului dumneavoastră, chiar dacă mai sunt încă multe lucruri de făcut, a adăugat el.

Șeful IGSU punctează că disputa nu este una între partide și nici politică.

„Dacă ar fi fost, nu aș fi putut colabora atât de bine cu miniștrii care au urmat după dumneavoastră. Problema nu a fost apartenența politică, ci deciziile și mesajele care au afectat funcționarea unui sistem bazat pe colaborare, complementaritate și respect reciproc”, spune Arafat.

„În sistemul integrat de urgență nu există profesioniști mai buni și profesioniști mai puțin buni”

„În sistemul integrat de urgență nu există profesioniști mai buni și profesioniști mai puțin buni. Există profesioniști cu competențe diferite, complementare, care împreună fac posibilă salvarea de vieți”, punctează șeful IGSU.

El spune că sistemul integrat de urgență „nu are nevoie de noi dezbinări” și că „România are nevoie de un sistem unit, puternic și respectat, în care fiecare profesionist este apreciat pentru rolul și competențele sale”.

De asemenea, face un apel către Rafila pe care-l îndeamnă să renunțe la „mesajele care pun oamenii acestui sistem unii împotriva altora”.

„Respectul pentru sistemul de urgență înseamnă respect pentru toți profesioniștii lui – pentru medicii și asistenții din serviciile de ambulanță, pentru personalul din Unitățile de Primiri Urgențe, pentru echipajele SMURD, pentru pompieri, pentru aviatori, pentru salvamontisti, pentru voluntari, pentru dispeceri și pentru toți cei care, indiferent de uniformă sau instituție, își fac datoria cu profesionalism și devotament.

Pacienții nu sunt salvați de o singură instituție. Sunt salvați de un sistem integrat de urgență care funcționează prin colaborarea tuturor. Acesta este sistemul pe care avem obligația să îl apărăm și să îl întărim, nu să îl dezbinăm”, încheie Arafat.