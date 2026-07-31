Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani în sala de sport: „Nu vreau cadouri”

Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani și și-a sărbătorit aniversarea în sala de sport. Actorul le-a transmis fanilor un mesaj inedit și i-a încurajat să adopte un stil de viață sănătos.

Mădălina Hodea
Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani în sala de sport: „Nu vreau cadouri”

Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani și și-a sărbătorit aniversarea în sala de sport. Actorul le-a transmis fanilor un mesaj inedit și i-a încurajat să adopte un stil de viață sănătos.

Arnold Schwarzenegger și-a sărbătorit împlinirea a 79 de ani în sala de sport, unde a publicat un videoclip cu antrenamentul său. Actorul le-a transmis fanilor că nu își dorește cadouri, ci îi încurajează să investească în sănătate și mișcare prin aplicația sa de fitness.

Arnold Schwarzenegger demonstrează că vârsta este doar un număr. Fostul culturist, actor și guvernator al statului California și-a sărbătorit cea de-a 79-a aniversare exact acolo unde se simte cel mai bine: în sala de sport. Cu această ocazie, el le-a transmis fanilor că nu își dorește cadouri, ci îi încurajează să investească în propria sănătate și condiție fizică.

Pe 30 iulie, Schwarzenegger a publicat pe Instagram imagini în care se antrenează la celebra sală Gold’s Gym din Venice, Los Angeles. În videoclip, fostul campion de culturism execută exerciții pentru spate și bicepși, păstrând rutina care l-a consacrat de-a lungul deceniilor.

Mesajul transmis cu ocazia aniversării a fost unul diferit față de tradiționalele urări și cadouri. „Astăzi împlinesc 79 de ani. Nu vreau niciun cadou”, le-a spus Schwarzenegger urmăritorilor săi, explicând că își dorește ca oamenii să profite de oferta specială lansată prin aplicația sa de fitness, Pump Club.

Actorul a anunțat că noii utilizatori ai aplicației beneficiază de o perioadă gratuită de testare de șapte zile, iar cei care acceptă provocarea de a finaliza patru programe de antrenament într-un an își pot recupera integral costul abonamentului. Potrivit lui Schwarzenegger, inițiativa face parte din misiunea sa de a-i motiva pe oameni să adopte un stil de viață sănătos și să facă mișcare indiferent de vârstă.

Legenda și-a construit cariera în jurul performanței sportive

Legenda culturismului și-a construit cariera în jurul performanței sportive, câștigând de șapte ori titlul de Mr. Olympia înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood. Ulterior, a fost guvernator al Californiei timp de două mandate, iar în ultimii ani s-a implicat în proiecte dedicate sănătății și protecției mediului.

Postarea aniversară a fost apreciată de sute de mii de fani, care i-au transmis mesaje de felicitare și au lăudat disciplina și forma fizică impresionantă pe care o păstrează la aproape 80 de ani.

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2 comentarii

  1. A fost PânăLaUrmă DEȘTEPT că s-a lăsat OPORTUN de BODY BUILDING EXCESIV, până a AJUNS Mare Actor, pe Bune, că încet încet a AJUNS Actor REAL. A „LUAT” și Dânsul CE CeTREBUIA, puțin, controlat de

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  2. Partea de Inceput, LIPSĂ tehnic motivată
    A fost PânăLaUrmă DEȘTEPT că s-a lăsat OPORTUN de BODY BUILDING EXCESIV, până a AJUNS Mare Actor, pe Bune, că încet încet a AJUNS Actor REAL. A „LUAT” și Dânsul CE CeTREBUIA, puțin, controlat de

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