Atac fără precedent al Armatei israeliene asupra Beirutului

Liderul grupării şiite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fost vineri ţinta unui atac israelian asupra suburbiilor sudice ale capitalei Beirut.

Şase clădiri au fost distruse complet, potrivit unei surse apropiate Hezbollah.

Exploziile au provocat cratere enorme în mai multe locuri, afirmă şi canalul de televiziune al Hezbollah, Al-Manar.

Acestea sunt loviturile cele mai violente asupra periferiei sudice a Beirutului de la războiul din 2006 între Hezbollah şi Israel.

Exploziile au provocat panică în capitala libaneză, unde se auzeau sirenele ambulanţelor, potrivit jurnaliştilor de la AFP.

Israelul a anunţat că a efectuat o „lovitură precisă” asupra „cartierului general” al Hezbollah.

Presa din Israel susține că Hassan Nasrallah a fost ucis în atacul din Beirut.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a întrerupt vizita în Statele Unite, unde a ţinut vineri un discurs la ONU, a anunţat biroul său la scurt timp după o nouă lovitură israeliană care a vizat mişcarea islamistă armată Hezbollah în suburbia de sud a Beirutului, relatează AFP.

„Prim-ministrul Netanyahu a decis să revină în Israel mai devreme decât era prevăzut şi va părăsi Statele Unite în această seară”,vineri, a precizat biroul său într-un comunicat, adăugând că iniţial premierul israelian urma să sosească în Israel duminică.

Benjamin Netanyahu a ameninţat vineri Iranul, de la tribuna Naţiunilor Unite, că îl va „lovi” în cazul unui atac împotriva ţării sale şi a promis să continue războaiele împotriva grupării palestiniene Hamas din Fâşia Gaza şi a grupării şiite Hezbollah din Liban, potrivit AFP, EFE şi DPA.

„Am un mesaj pentru tiranii de la Teheran: dacă ne loviţi şi noi vă vom lovi”, a lansat premierul Netanyahu într-un discurs dur la ONU, aplaudat de unii şi fluierat de alţii, adresându-se Teheranului, inamicul declarat al Israelului şi susţinător al grupărilor islamiste Hezbollah şi Hamas.

