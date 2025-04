Atenție, dacă vreți să plecați de Paști în Grecia! (video)

Atenție, dacă vreți să plecați de Paști în Grecia! Insulele grecești din Marea Egee sunt date peste cap după inundațiile care au lovit luni Mykonos, Paros și Chios. Traficul rutier a fost suspendat temporar, iar școlile au fost închise pe o perioadă nedeterminată.

Ploile abundente din principalele orașe din Paros, Parikia și Naousa – ambele locuri populare de vacanță – au provocat inundații care au luat cu ele mașini și resturi uriașe.

Echipajele municipale și antreprenorii privați au lucrat pentru a curăța drumurile blocate de pietre căzute, în timp ce serviciile de urgență au salvat șoferii blocați.

Câteva insule de lângă Paros, din grupul Ciclade, care se află la sud-est de continent în Marea Egee, rămân și astăzi sub avertismente meteorologice severe.

Serviciul Național de Meteorologie a emis prognoze actualizate de ploi abundente și furtuni, care se așteaptă să continue până miercuri dimineață în Insulele Ionice, regiunile continentale, Macedonia, Tracia, Marea Egee și Attica.

Locuitorii din zonele afectate au fost îndemnați să rămână vigilenți și să urmeze instrucțiunile oficiale de siguranță în timpul furtunii.

Severe flooding due to extreme rainfall in Naousa of Paros, Greece 🇬🇷 (31.03.2025) pic.twitter.com/GeI6v1aelO

— Disaster News (@Top_Disaster) March 31, 2025