Au luptat 3 ore pe viață și pe moarte

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au luptat aseară ca doi gladiatori de la Colosseum-ul din Roma. Transpirație, efort, răbdare, nervi, frustrare, când una, când cealaltă.

Primele seturi au fost atât de strânse și atât de frumoase și spectaculoase, încât nimeni nu reușea să își dea seama care din ele va fi învingătoarea. Însă imediat după ce a câștigat tiebreak-ul la pas, Gabriela Ruse a cedat și Jaqueline a luat setul decisiv la diferență mare, 6-2.

Nu am avut o favorită, nu pentru că nu am dorit, ci pentru că nu am putut. Amândurora le port un respect aparte și le mulțumesc că împreună am reușit rezultate și reportaje puternice.

Jaqueline Cristian a jucat o finala WTA 250 la Linz în 2021, a bătut-o pe Barbora Krejcikova (nimeni alta decât recenta câștigătoare de la Wimbledon) la Madrid.

Gabriela Ruse în 2022 la Dubai a obținut o victorie mare contra Ajla Tomljanovic și m-a ajutat cu exclusivitatea fotografiilor.

Jaqueline a stăpânit la perfecție arta scurtelor, pur și simplu năucind-o pe Gabi cu precizia cu care tăia mingile care cădeau ca puse cu mâna de partea cealaltă a fileului.

Gabriela a servit bine, bine de tot în primele două seturi, a fost mai bună la punctele câștigate prin lung de linie. De atâtea ori Jaqueline a trimis-o și îngrămădit-o în colțurile terenului, dar se salva miraculos trimițând mingile în lung de linie, nimerind fie pe linie, pe colț sau în teren.

Prin spectaculozitatea loviturilor, la un moment dat, publicul a manifestat simpatie mai mare față de ea.

În setul 3, Jaqueline a fost cea mai puternică. A servit cu ași, a servit puternic, a dominat schimburile lungi și trimis cu precizie stânga, dreapta.

Breakurile și reabreakurile în primele două seturi au fost o normalitate.

Acest articol este susținut de brandul românesc de sucuri bio Melissimo.

Mulțumiri domnului Ilie Potecaru. https://melissimo.ro