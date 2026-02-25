AUR cere revenirea la alegerile locale în două tururi. Suveraniștii au depus un proiect în Parlament

„Revenirea la sistemul în două tururi va contribui la creșterea reprezentativității și legitimității celor mai importanți aleși locali, șanse egale în procesul electoral pentru partide noi, partide mici și candidați independenți”.

De Alex Tudor
AUR cere revenirea la alegerile locale în două tururi. Suveraniștii au depus un proiect în Parlament

sursă foto: Facebook/ AUR

„Revenirea la sistemul în două tururi va contribui la creșterea reprezentativității și legitimității celor mai importanți aleși locali, șanse egale în procesul electoral pentru partide noi, partide mici și candidați independenți”.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță că a depus în Parlament o propunere legislative pentru introducerea sistemului de vot în două tururi pentru primari și președinții de consilii județene. Inițiativa mai prevede ca cel de-al doilea tur să fie organizat la două săptămâni de la primul, în situația în care niciun candidat nu obține majoritatea voturilor valabil exprimate de alegători.

Scrutinul în două tururi pentru alegerile locale a mai existat în România până în anul 2012.

Inițiatorii proiectului susțin că actuala procedură de vot pentru alegerile locale „și-a arătat limitele în ceea ce privește capacitatea acelor aleși de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetățenilor”.

AUR mai transmite că actualul sistem de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale este caracterizat prin „scurtarea campaniei electorale, diminuarea calității dezbaterii între candidați și comportamentul de vot pragmatic” și „perpetuează o cultură politică ce oferă competențe exclusive politicienilor în ceea ce privește formularea priorităților de politici publice locale, chiar înainte de a fi aleși și în ciuda legitimității lor scăzute”.

„Potrivit expunerii de motive, revenirea la sistemul în două tururi va contribui la creșterea reprezentativității și legitimității celor mai importanți aleși locali, șanse egale în procesul electoral pentru partide noi, partide mici și candidați independenți, creșterea pluralismului politic și sporirea șanselor de atingere a unui consens în comunitate în ceea ce privește soluțiile de politici publice propuse în campania electorală”, mai transmit reprezentanții AUR.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro