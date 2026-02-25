AUR cere revenirea la alegerile locale în două tururi. Suveraniștii au depus un proiect în Parlament

Scrutinul în două tururi pentru alegerile locale a mai existat în România până în anul 2012.

Inițiatorii proiectului susțin că actuala procedură de vot pentru alegerile locale „și-a arătat limitele în ceea ce privește capacitatea acelor aleși de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetățenilor”.

AUR mai transmite că actualul sistem de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale este caracterizat prin „scurtarea campaniei electorale, diminuarea calității dezbaterii între candidați și comportamentul de vot pragmatic” și „perpetuează o cultură politică ce oferă competențe exclusive politicienilor în ceea ce privește formularea priorităților de politici publice locale, chiar înainte de a fi aleși și în ciuda legitimității lor scăzute”.

„Potrivit expunerii de motive, revenirea la sistemul în două tururi va contribui la creșterea reprezentativității și legitimității celor mai importanți aleși locali, șanse egale în procesul electoral pentru partide noi, partide mici și candidați independenți, creșterea pluralismului politic și sporirea șanselor de atingere a unui consens în comunitate în ceea ce privește soluțiile de politici publice propuse în campania electorală”, mai transmit reprezentanții AUR.