AUR face plângere penală, după sancțiunile fără precedent din Parlament

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, la The Committee on the Human Rights of Parliamentarians din cadrul Uniunii Interparlamentare (UIP), o plângere cu privire la „sancţiunile abuzive” aplicate de conducerea PSD a Camerei Deputaţilor, ca urmare a „protestului paşnic” din data de 31 ianuarie din Parlament, şi solicită revocarea imediată a tuturor sancţiunilor impuse membrilor AUR.

Plângerea redactată de către deputatul AUR Adrian Axinia este îndreptată împotriva preşedintelui interimar al Camerei Deputaţilor, deputatul PSD Alfred Simonis, şi a liderului grupului social-democrat din Camera Deputaţilor, deputatul Ciprian Şerban, precizează joi AUR, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, printre drepturile încălcate parlamentarilor AUR de către reprezentanţii conducerii PSD şi ai Camerei Deputaţilor sunt menţionate: încălcarea libertăţii de întrunire şi asociere, aplicarea abuzivă a sancţiunilor parlamentare, constrângeri în exercitarea liberă a mandatului, precum şi alte acte care împiedică exercitarea mandatului parlamentar.

În plângerea menţionată, grupul parlamentar AUR solicită „revocarea imediată a tuturor sancţiunilor impuse membrilor şi personalului AUR implicaţi în protestul din 31 ianuarie, formularea de scuze formale din partea partidelor PSD şi PNL pentru măsurile punitive nejustificate şi recunoaşterea publică a caracterului paşnic al protestului, dar şi asigurarea că astfel de sancţiuni abuzive nu se vor repeta, precum şi afirmarea drepturilor grupului politic al AUR la libertatea de exprimare şi de întrunire fără teama de sancţiuni arbitrare”.

Conducerea Camerei Deputaţilor a decis să fie suspendat dreptul parlamentarilor AUR să introducă invitaţi în clădire, până când se va finaliza ancheta privind incidentul în care deputaţii şi senatorii AUR „au protestat şi au invadat” sălile de grupuri politice, declara Alfred Simonis.

Uniunea Interparlamentară (UIP) este o organizaţie internaţională a parlamentelor naţionale. Fondată în 1889, este una dintre cele mai vechi organizaţii globale şi are scopul de a promova dialogul între parlamentele lumii, susţinerea democraţiei şi încurajarea cooperării internaţionale. Prin intermediul UIP, parlamentele membre îşi pot coordona eforturile pentru a aborda probleme globale, cum ar fi pacea şi securitatea, drepturile omului, dezvoltarea economică şi socială, şi protecţia mediului, conform sursei citate.