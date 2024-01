(VIDEO) Sinner, campion la Australian Open după o revenire de senzație!

Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner a câștigat duminică Australian Open după ce a fost condus cu 2-0 la seturi. Italianul l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, 3 mondial, la capătul unui duel spectaculos încheiat în cinci seturi, 3-6,3-6, 6-4, 6-4, 6-3.

Pentru Sinner, care l-a eliminat pe Novak Djokovic în semifinale, acesta este primul titlu de Grand Slam al carierei.

Meciul a durat trei ore şi 44 de minute.

Medvedev a pierdut a doua finală de Grand Slam la rând, după US Open 2023, când a fost învins de Djokovic.

Totodată, sportivul rus a pierdut a doua finală la Australian Open după ce a avut 2-0 la seturi – la fel a fost învins de Rafael Nadal în anul 2022.

Medvedev are în palmares un titlu de Grand Slam, la US Open în 2021.

