Scandal în USR. Europarlamentar, alungat cu „Jandragneria”

Nu ăsta este partidul în care am intrat în 2016, nu pentru asta am stat în stradă și mi-am luat bastoane la 10 august, m-am luptat nopți la rând în comisiile Iordache si Nicolicea, am scris proiecte de lege și am câștigat sesizări la CCR. Nu pentru asta am muncit 3 ani în Parlamentul European și am inițiat Procurorul Verde European și rezoluția pentru aderarea la Schengen, nu pentru asta le zic românilor #ia_lebanii – ca să fie liniște pentru Drulă și prietenii. Românii nu vor liniște, vor să nu mai fie hoți la putere. Și nu vor vota niciodată pe unii care vin cu fosști hoți sau cu partenerii lor de mână să-i mintă că vor schimba România.