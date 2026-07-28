Austria, țară neutră, își regândește strategia militară în contextul noilor amenințări

De zeci de ani, forţele armate ale Austriei, ţară neutră, au servit în principal ca o formă de protecţie civilă, asistând serviciile de urgenţă în timpul dezastrelor naturale, precum inundaţiile şi incendiile forestiere, sau efectuând patrule la frontieră pentru a intercepta imigranţii ilegali, mai degrabă decât pentru a opri avansul unor trupe străine, relatează Reuters, potrivit News.ro.

De ani de zile, ţara încearcă să-şi consolideze şi să-şi echipeze mai bine armata, despre care autorităţile au afirmat de mult timp că nu ar fi în măsură să apere teritoriul naţional împotriva unui atac grav din partea unei puteri externe.

„Condiţiile de securitate s-au schimbat fundamental în ultimii ani, luni şi săptămâni. Visul unei păci durabile în Europa s-a spulberat odată cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat cancelarul Christian Stocker în cadrul unei conferinţe de presă ţinută la o cazarmă militară din afara oraşului Salzburg.

Austria intenţionează să prelungească serviciul militar în contextul războiului din Ucraina

Au apărut, de asemenea, noi ameninţări, printre care atacurile hibride şi războiul cibernetic, a spus el, în timp ce se afla alături de liderii celorlalte două partide de la guvernare, după o şedinţă a cabinetului.

„Aceste evoluţii arată clar că Austria trebuie să-şi asume într-o măsură mai mare responsabilitatea pentru propriile capacităţi de autosuficienţă şi protecţie a populaţiei”, a adăugat el.

Austria este înconjurată de opt ţări, dintre care toate, cu excepţia a două – vecinii occidentali Elveţia şi Liechtenstein –, fac parte din Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord. Se învecinează cu Germania şi Republica Cehă la nord, cu Italia şi Slovenia la sud, precum şi cu Slovacia şi Ungaria la est.

În prezent, băieţii şi bărbaţii austrieci au de ales, de obicei în jurul vârstei de 18 ani, între serviciul militar şi o alternativă civilă de nouă luni, în cadrul căreia lucrează de obicei la instituţii precum serviciul de ambulanţă sau azilurile de bătrâni.

Guvernul a declarat că intenţionează să ofere posibilitatea prelungirii aşa-numitului serviciu civil cu două luni, pe bază voluntară.

De asemenea, se intenţionează trecerea la un model de serviciu militar bazat pe rezervişti, în cadrul căruia recruţii trebuie să efectueze exerciţii de perfecţionare în termen de 10 ani de la serviciul iniţial. Pentru a spori atractivitatea serviciului militar, sunt prevăzute beneficii, precum zile de concediu şi aproape dublarea remuneraţiei, la 1.000 de euro pe lună.

Realizarea acestor schimbări va necesita însă adoptarea unei legi cu o majoritate de două treimi în parlament, pentru care guvernul are nevoie de sprijinul opoziţiei, reprezentată de Verzi, sau al Partidului Libertăţii, de extremă dreapta. Discuţiile în acest sens nu au început încă.