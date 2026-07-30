Avem de toate în spitale, mai puțin umanitate

Ce-ar fi să privim lucrurile și din perspectiva pacientului?

N-am văzut televiziunile agitându-se, cum o fac zilele acestea, și n-am văzut proteste atunci când oameni au murit cu zile în spitale. N-am văzut aceeași revoltă nici atunci când au apărut cazuri care au ridicat semne serioase de întrebare despre modul în care au fost luate decizii medicale. La fel cum n-am văzut o reacție puternică atunci când pacienții au fost tratați pe holurile spitalelor în condiții greu de imaginat într-un sistem care ar trebui să îi protejeze. Sau când medicii au fost asaltați ca pe străzile din Ferentari. Explicația e simplă, nu existau mize politice.

Avem de toate, mai puțin empatie.

N-am văzut prea multă empatie nici pentru femeile care nasc. Snoop a scris recent despre asta. Îmi imaginez că, în timp, te „imunizezi” emoțional și construiești un zid ca să poți rezista. Dar dacă nu mai poți fi OM, poate că e momentul să te întrebi dacă această profesie mai este pentru tine.

Am întâlnit medici de familie care nu răspund cu anii la telefon. Sau medici care te cheamă la policlinică, iar apoi dispar, irosindu-ți timpul fără nicio explicație.

Am întâlnit doctori care ironizează vaccinurile, inclusiv pe cele datorită cărora alte țări au reușit să eradicheze boli grave. Și doctori în platourile unor televiziuni care au susținut ani la rând că nu există Covid.

Am auzit medici care, în locul unei vorbe bune, le spun bătrânilor să se uite în buletin și să plece acasă.

Când am vrut să mut un pacient de la stat la privat, am avut parte de priviri batjocoritoare și un limbaj care nu poate fi reprodus.

Am văzut invidie între generațiile de medici. Medici tineri, implicați, care nu au loc și nici voie să deschidă gura în fața celor mai în vârstă. Le-ar contesta autoritatea.

Dar am văzut și reversul. Tineri care aleargă doar după liste de pacienți și care transformă ChatGPT într-un substitut al propriei gândiri medicale, reducând jurământul lui Hipocrate la un model de business.

Ca să nu mai vorbim despre cazurile în care obținerea unui diagnostic pare o misiune imposibilă. Cu atât mai mult un diagnostic corect. N-am văzut prea multă revoltă nici pe tema asta.

Am întâlnit medici care m-au luat peste picior încă de la „Bună ziua”. Medici cărora nu le poți pune întrebări. Și nu mă refer la pacienții care vin convinși că și-au pus singuri diagnosticul pe Google, ci la oameni care vor doar să înțeleagă ce li se întâmplă.

Știu, avem de toate. Mai puțin medici în sate și în orașele mici, unde nu există Loft, nici mall. Dar există o mână de oameni ai nimănui.

Avem de toate, mai puțin debirocratizare, care i-ar scuti, de exemplu, pe bolnavi să străbată jumătate de țară pentru încă o hârtie, doar ca să demonstreze că nici luna aceasta nu s-au vindecat printr-o minune biblică. Și acesta este doar un exemplu dintr-o listă mult prea lungă de umilințe.

Da, avem și profesioniști. Avem medici empatici, dedicați, excepționali. Medici care pun suflet, fac minuni în sala de operație, în cabinet și în sufletele înspăimântate ale pacienților. Așa ar trebui să arate normalitatea, nu să fie un câștig la Loto 6/49.

Avem de toate, mai puțin echilibru.

Este nevoie de salarii decente pentru oamenii care țin în mâinile lor viețile a milioane de oameni. Dar este la fel de mare nevoie de bun-simț, umanitate și implicare în relația cu pacienții. Din ambele părți.

Avem de toate, mai puțin liniștea că, după o viață în care am plătit contribuții la sănătate, vom fi tratați corect, la timp, fără să fim rude, prieteni sau apropiați ai cuiva influent.

În tot acest timp, oamenii care chiar puteau schimba ceva în bine se alintă între ei cu expresii de genul ”epilatoare șefă” și “limbă dulce, cur viclean”.