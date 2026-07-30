Avem de toate în spitale, mai puțin umanitate

Ce-ar fi să privim lucrurile și din perspectiva pacientului?
N-am văzut televiziunile agitându-se, cum o fac zilele acestea, și n-am văzut proteste atunci când oameni au murit cu zile în spitale. N-am văzut aceeași revoltă nici atunci când au apărut cazuri care au ridicat semne serioase de întrebare despre modul în care au fost luate decizii medicale. La fel cum n-am văzut o reacție puternică atunci când pacienții au fost tratați pe holurile spitalelor în condiții greu de imaginat într-un sistem care ar trebui să îi protejeze. Sau când medicii au fost asaltați ca pe străzile din Ferentari. Explicația e simplă, nu existau mize politice.
Avem de toate, mai puțin empatie.
N-am văzut prea multă empatie nici pentru femeile care nasc. Snoop a scris recent despre asta. Îmi imaginez că, în timp, te „imunizezi” emoțional și construiești un zid ca să poți rezista. Dar dacă nu mai poți fi OM, poate că e momentul să te întrebi dacă această profesie mai este pentru tine.
Am întâlnit medici de familie care nu răspund cu anii la telefon. Sau medici care te cheamă la policlinică, iar apoi dispar, irosindu-ți timpul fără nicio explicație.
Am întâlnit doctori care ironizează vaccinurile, inclusiv pe cele datorită cărora alte țări au reușit să eradicheze boli grave. Și doctori în platourile unor televiziuni care au susținut ani la rând că nu există Covid.
Am auzit medici care, în locul unei vorbe bune, le spun bătrânilor să se uite în buletin și să plece acasă.
Când am vrut să mut un pacient de la stat la privat, am avut parte de priviri batjocoritoare și un limbaj care nu poate fi reprodus.
Am văzut invidie între generațiile de medici. Medici tineri, implicați, care nu au loc și nici voie să deschidă gura în fața celor mai în vârstă. Le-ar contesta autoritatea.
Dar am văzut și reversul. Tineri care aleargă doar după liste de pacienți și care transformă ChatGPT într-un substitut al propriei gândiri medicale, reducând jurământul lui Hipocrate la un model de business.
Ca să nu mai vorbim despre cazurile în care obținerea unui diagnostic pare o misiune imposibilă. Cu atât mai mult un diagnostic corect. N-am văzut prea multă revoltă nici pe tema asta.
Am întâlnit medici care m-au luat peste picior încă de la „Bună ziua”. Medici cărora nu le poți pune întrebări. Și nu mă refer la pacienții care vin convinși că și-au pus singuri diagnosticul pe Google, ci la oameni care vor doar să înțeleagă ce li se întâmplă.
Știu, avem de toate. Mai puțin medici în sate și în orașele mici, unde nu există Loft, nici mall. Dar există o mână de oameni ai nimănui.
Avem de toate, mai puțin debirocratizare, care i-ar scuti, de exemplu, pe bolnavi să străbată jumătate de țară pentru încă o hârtie, doar ca să demonstreze că nici luna aceasta nu s-au vindecat printr-o minune biblică. Și acesta este doar un exemplu dintr-o listă mult prea lungă de umilințe.
Da, avem și profesioniști. Avem medici empatici, dedicați, excepționali. Medici care pun suflet, fac minuni în sala de operație, în cabinet și în sufletele înspăimântate ale pacienților. Așa ar trebui să arate normalitatea, nu să fie un câștig la Loto 6/49.
Avem de toate, mai puțin echilibru.
Este nevoie de salarii decente pentru oamenii care țin în mâinile lor viețile a milioane de oameni. Dar este la fel de mare nevoie de bun-simț, umanitate și implicare în relația cu pacienții. Din ambele părți.
Avem de toate, mai puțin liniștea că, după o viață în care am plătit contribuții la sănătate, vom fi tratați corect, la timp, fără să fim rude, prieteni sau apropiați ai cuiva influent.
În tot acest timp, oamenii care chiar puteau schimba ceva în bine se alintă între ei cu expresii de genul ”epilatoare șefă” și “limbă dulce, cur viclean”.
14 comentarii
Eeeeeeeeeiiii , acest aspect lipsește din narativ …. , deși e o realitate cruntă … . Să vezi cum un pacient în vîrstă de 92 de ani e aruncat ca un gunoi dintr-o secție de spital și trimis acasă, după ce a muncit și cotizat începînd de la vîrsata de 17 ani și pînă la vîrsta de 87 de ani , cu o mică întrerupere de trei ani … , nu știu cîtă înțelegere poate exista pentru anumite personaje strecurate în sistemul de sănătate ?! Nu are decît trei afecțiuni , dintre care una fără leac … . Deranjează personajul , oricum se va duce într-o lume mai bună … . Ce rost mai are pe Pămînt ?
De apreciat opinia autoarei, care prezinta ambele laturi ale relatiei medic – pacient…
Toata lumea este nemultumita… Poate ca au dreptate , nu zic nu. Am fost internat in ultimii ani la Brasov , la chirurgie , doctor Hogea. Tinar , profesionist. Personal medical dedicat. Recent la recuperare medicala tot in Brasov. Nu vreau sa jignesc pacientii , dar totul tinind cont de precaritatea spitalului a fost la superlativ! Multumesc medicilor si personalului sanitar din cele 2 unitati.Se poate si in conditii de confort minim. Daca exista empatie fata de pacienti.
De ce mor atât de mulți oameni în spitale?
Mi-a murit: tatăl, socrul, doi cuscri, doi verișori, o nepoată.
Celor din spitale nu le pasă. De ce? Deci, îmi poate da cineva competent, responsabil o explicație, că în situațiile de mai sus, nu am primit.
Medicii, în special cei tineri, încep să meargă spre normalitate.
Problema mare este la asistente și infirmiere. Am fost internat vreo zece zile și am dat peste o asistentă căreia dacă îi dădeai halatul jos cred că avea centura cu diagonală. Nu știa ce căutăm acolo, mai avea puțin și ne scotea la săpat tranșee.
Mda. Am fost recent la Szeged cu cineva din familie care are si cetatenia maghiara. Deci la stat. Nu se compara comportamentul medicior maghiari cu cei ai medicilor romani.
Amabilitate, empatie, dorinta de-a ajuta, RESPECT si mai ales COMPETENTA. De acea este plin de cetateni romani in spitalele din Szeged si nu de maghiari la spitalele din TM sau AR sau B.
Unele lucruri nu sunt imputabile medicilor romani. Dar nesimtirea si aroganta tipic romaneasca DA !
Am intalnit medici, asistente, infirmiere care nu au luat spaga, care sunt empatici si isi fac meseria mai bine decat tine care faci marea greseala de a generaliza. Esti o amarata care baga batul prin gard.
La ce muzeu sunt exponatele care nu i-au spaga?Nu esti buna/buna de cosmonaut …
Metodele aplicate de politicieni oamenilor, i-au inrait ,i-au dezbinat ,i-au facut sa arate exact cum ne vedem noi astazi cum am ajuns sa fim si cum ne comportam intre noi. Priviti doar la comportamentul romanilor care au fost indoctrinati de un anume partid politic cum se comporta si reactioneaza ,in fata altor romani, care fac parte dintr-un alt partid politic .Sau la acele haite numite galerii ale echipelor de fotbal ,care ar fi in stare sa se bata intre ei .Incredibil dar adevarat cum am ajuns sa fim si sa ne comportam unii cu altii.Nu mai comentez de tinerii care nu inteleg batranii si invers .Totul este un Babilon in tara asta si singura mana criminala care ne-a adus in halul asta este politica si politicienii.Asa ca metoda : dezbina si apoi stapaneste ,si-a atins scopul la noi in tara !
Felicitari pentru articol!Diagnostic perfect,calitatea umana e submediocra!
Lipsa empatiei este la nivelul întregii societăți. Așa că…
la nivelul tuturor bugetarilor, nu extrapola la nivelul intregii societati. Dupa cum spaga, coruptia este ceva normal la intregul aparat bugetar. In economia reala nu se da spaga, numai bugetarii au transformat-o in a doua sursa de venit, un al doilea salariu.
Sa trăiești tu și familia ta din șpaga pe care o iau eu😎😁👍
Un articol care arata bilele negre, numeroase in medicina din Ro dar si cateva bile albe. Inainte de a fi medic, trebuie sa fi om si sa ai caracter. Multi o fac pt bani, medicina a devenit o mare afacere. Dovada este data de vaccinurile Covid pe care trebuie sa le platim din prostia ministrilor.