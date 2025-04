Avem El Clasico în finala Cupei Spaniei: Barcelona vs Real Madrid

Ce meci vom avea în finala Cupei Spaniei! El Clasico atrage dintotdeauna milioane de fani din toată lumea, iar audiențele din România sunt și ele la un nivel ridicat. Partea cea bună este că finala Cupei Spaniei se apropie.

FC Barcelona și Real Madrid se vor întâlni în finala Cupei Spaniei (Copa del Rey) pe 26 aprilie, de la ora 23:00, pe arena La Cartuja din Sevilla. Cele două echipe au avut ceva emoții în drumul spre ultimul act.

Mai ales în semifinale, când adversarii au fost mai puternici. FC Barcelona a trecut cu 5-4 la general de Atletico Madrid, în timp ce Real Madrid a înregistrat același rezultat, dar în confruntarea cu Leganes.

Parcursul celor două echipe în drumul spre finala Cupei Spaniei:

FC Barcelona

Șaisprezecimi: Barbastro – Barcelona 0–4

Optimi: Barcelona – Real Betis 5–1

Sferturi: Valencia – Barcelona 0–5

Semifinale: Barcelona – Atletico Madrid 4-4 și 1-0 (5-4 la general)

Real Madrid

Șaisprezecimi: Deportivo Minera – Real Madrid 0–5

Optimi: Real Madrid – Celta Vigo 5–2

Sferturi: Leganés – Real Madrid 2–3

Semifinale: Real Madrid – Real Sociedad 5-4 (1-0 și 4-4)

Cele două echipe au jucat ultima finală de Cupă a Spaniei în 2014

E ceva mai puțin obișnuit ca FC Barcelona și Real Madrid să se întâlnească în finala Cupei Spaniei. În ultimul deceniu nu s-a mai întâmplat să avem un El Clasico în ultimul act. Precedenta finală s-a disputat în 2014, la Valencia. Atunci, Real Madrid s-a impus cu 2-1. Pentru madrileni au marcat Di Maria și Bale, iar pentru catalani a punctat Bartra.

Pe teren, la Real Madrid s-au aflat jucători precum Casillas, Pepe, Sergio Ramos, Xabi Alonso și Benzema. De partea cealaltă, FC Barcelona a aliniat un prim 11 din care nu au lipsit Dani Alves, Mascherano, Xavi, Iniesta, Neymar, Fabregas și Messi.

FC Barcelona pornește cu prima șansă în finala cu Real Madrid

Dacă ești interesat de pariuri online pe fotbal, poți să știi că bookmakerii au pregătit deja cotele pentru duelul lunii aprilie în fotbalul continental. FC Barcelona are prima șansă să ridice trofeul, la o cotă de 1.60, iar Real are cota 2.35 să câștige Cupa Spaniei. Cotele 1X2 arată astfel:

victorie FC Barcelona – 2.07

egal – 3.75

victorie Real Madrid – 3.35

FC Barcelona vs Real Madrid joacă finala pentru a 8-a oară

Aceasta va fi a opta finală dintre FC Barcelona și Real Madrid în Cupa Spaniei. Până acum, Real Madrid a câștigat 4 dueluri, iar Barcelona s-a impus de 3 ori.

Real Madrid – FC Barcelona 2-1 (Mestalla, 1936) FC Barcelona – Real Madrid 1-0 (Bernabeu, 1968) Real Madrid – FC Barcelona 4-0 (Calderon, 1974) FC Barcelona – Real Madrid 2-1 (Romareda, 1983) FC Barcelona – Real Madrid 2-0 (Mestalla, 1990) Real Madrid – FC Barcelona 1-0 (Mestalla, 2011) Real Madrid – FC Barcelona 2-1 (Mestalla, 2014)

FC Barcelona este echipa cu cele mai multe trofee câștigate în Cupa Spaniei, 31 la număr. Catalanii mai au și 11 finale pierdute. Real Madrid are 20 de trofee și este pe locul trei în acest clasament, fiind devansată de Athletic Bilbao, care are 24 de trofee. Real Madrid mai are și 20 de finale pierdute.

FC Barcelona a câștigat clar ultimele 2 meciuri cu Real Madrid

FC Barcelona s-a impus categoric în ultimele două meciuri contra celor de la Real Madrid. Ultimul duel a avut loc în Supercupa Spaniei, pe 12 ianuarie. Atunci, catalanii au câștigat cu 5-2, deși Mbappe a deschis scorul rapid. Până la pauză, FC Barcelona conducea deja cu 4-1, iar în partea a doua s-au mai marcat două goluri.

Un alt meci pe care fanii celor două echipe și-l aduc aminte în mod cert s-a disputat în octombrie 2024, în campionat. FC Barcelona s-a impus cu 4-0 pe Santiago Bernabeu, după un duel decis în partea a doua, în care Lewandowski, Yamal și Raphinha au strălucit.

Real Madrid nu a mai învins-o pe FC Barcelona de un an. S-a întâmplat în aprilie 2024, în campionat, când madrilenii au câștigat pe teren propriu cu 3-2. A fost un meci dramatic, în care Bellingham a fost eroul Realului, cu un gol marcat în prelungiri.

Desigur, Real are și alte amintiri plăcute din istoria recentă. La începutul lui 2024 a câștigat Supercupa Spaniei cu 4-1. Așadar, nu e deloc surprinzător că finala Cupei Spaniei din 2025 este așteptată cu un interes atât de mare.

Concluzie

Real Madrid va trata cu și mai multă importanță finala Cupei Spaniei, având o revanșă de luat în fața fanilor după eliminarea din Champions League. În schimb, FC Barcelona a arătat o forță ofensivă impresionantă în acest sezon și este una din semifinalistele Champions League. Ne așteaptă un meci mare!