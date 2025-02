Avion răsturnat cu roțile în sus. VIDEO

Un avion al companiei americane Delta Air Lines s-a răsturnat spectaculos în timp ce ateriza luni, oprindu-se cu roțile în sus pe pista aeroportului canadian din Toronto, făcând 18 răniți, dintre care trei în stare gravă, transmite AFP.

Avionul a terminat cursa pe spate, pe o pistă acoperită de un strat subțire de zăpadă. Imaginile de pe aeroport au arătat fum care ieșea coadă parțial distrusă a avionului, la fel ca și cel puțin o aripă, în timp ce un tun de apă stropea avionul cu un jet puternic.

Zborul, operat de Endeavour Air cu un avion Bombardier CRJ900 care transporta 80 de persoane, făcea legătura între Minneapolis, în statul american Minnesota, și Toronto, cel mai populat oraș al Canadei, când a avut loc accidentul la începutul după-amiezii, a indicat Delta Air Lines.

Deocamdată nu a fost oferită nicio explicație pentru cauza accidentului, în care nicio altă aeronavă nu a fost implicată.

‘Ancheta începe. Este foarte important să nu speculăm. Ceea ce putem spune este că pista era uscată și nu a fost vânt lateral’, a precizat simplu Todd Aitken, șeful pompierilor aeroportului, într-o conferință de presă.

Incidentul nu s-a soldat cu morți, dar 18 persoane au fost rănite, a mai afirmat el.

Aeroportul Toronto Pearson explicase mai devreme în cursul zilei că se confruntă cu vânt puternic și temperaturi scăzute, dar prevăzuse un trafic intens.

Dintre cele 17 persoane rănite internate, trei au suferit răni grave, potrivit salvatorilor.

‘Un copil a fost dus la spital cu răni grave. Un bărbat de aproximativ 60 de ani și o femeie de 40 de ani au fost, de asemenea, transportați cu răni grave’, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Ornge, salvatori trimiși la fața locului.

Restul persoanelor au suferit răni ‘ușoare până la moderate’ și au fost transportate la spitalele din regiune, a declarat pentru AFP Lawrence Saindon de la Peel Region Paramedic Services, care supraveghează operațiunile de salvare.

‘Avionul nostru s-a prăbușit. Este cu roțile în sus’, a povestit într-un videoclip postat pe Facebook, John Nelson, unul dintre pasageri. În această secvență, pot fi văzuți oameni care se îndepărtează rapid de aeronavă în timp ce încearcă să se protejeze de rafalele de vânt.

‘Majoritatea oamenilor par să fie teferi’, a adăugat el.

Avionul transporta în total 80 de persoane – 76 de pasageri și patru membri ai echipajului. După-amiaza târziu, traficul aerian a fost reluat după o întrerupere de câteva ore în urma accidentului. Cu toate acestea, două piste vor rămâne închise în zilele următoare pentru anchetă.

O furtună violentă de zăpadă s-a abătut duminică asupra estului Canadei. Luni, regiunea era în continuare măturată de vânturi puternice.

Accidentul din Canada urmează altor accidente din America de Nord în ultimele săptămâni. Un elicopter al armatei s-a ciocnit cu un avion de pasageri la Washington la sfârșitul lunii ianuarie, făcând 67 de morți. La începutul lui februarie, șapte persoane au murit în urma prăbușirii unui avion medical.

The moment the people aboard Delta Airlines get rescued A Delta CRJ900 flying from Minneapolis was crashed at the airport—flipped upside down with its wings torn off. pic.twitter.com/5ZBJ906ZEt — Madam Bè (@0xm0m0) February 17, 2025

🚨#BREAKING: A Delta Airlines CRJ-900 jet operated by Endeavor Air has crashed and overturned with numerous passengers on board 📌#Toronto | #Canada Currently, numerous emergency crews are on the scene at Toronto Pearson Airport after a Delta Air Lines flight from… pic.twitter.com/DkaQ5E7jLg — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 17, 2025