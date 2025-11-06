Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, este vorba despre Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” şi de Şcoala 126, ambele din Sectorul 5 al Capitalei.
Bărbatul, 33 de ani, contabil al unei unităţi de învăţământ, din Sectorul 5, ar fi făcut, în perioada 2019-2025, aproximativ 220 de viramente nejustificate, în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei din contul unităţii şcolare în contul său, bani folosiţi în scop personal, spun anchetatorii.
Din cercetări a reieşit, de asemenea, că, în perioada 2021 – 2025, bărbatul ar fi făcut 25 de viramente nejustificate de aproximativ 200.000 de lei, din contul şcolii în contul său, cheltuind şi aceşti bani.
Sursele citate precizează că bărbatul a cheltuit toţi banii, însă nu pe bunuri luate pe numele său. El nu are locuinţă proprie, ci stă cu chirie, au mai menţionat aceleaşi surse.
Joi, poliţiştii au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, contabilul bănuit de delapidare fiind dus la audieri, urmând să fie luate măsurile legale care se impun în cazul său.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru delapidare în formă continuată.
Jos pălăria! De obicei, acești nemernici sunt plantați politic în aceste locuri de munca deși, habar nu au pe ce lume trăiesc, nici studii in domeniu! Cunosc cazuri pe aceasta linie! A prejudiciat școală, nicio problema, nu a depășit 500 mii lei sa poată fi pedepsit! Fac legătura cu casierele sau președinții de la asociațiile de proprietari, în caz că fura, nu li se întâmplă nimic în afară de procesul civil dar fara recuperări furaciuni sau pedepsire.