Bianca Andreescu s-a retras de la Mastersul feminin al Canadei

Corespondență de la Montreal. Florin Bălțătoiu este la Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, WTA 1000, Montreal și a fost la conferința de presă ce abia s-a încheiat.

Bianca Andreescu s-a retras de la Omnium Banque Nationale par Rogers, Mastersul feminin al Canadei din cauza durerilor de la glezna stângă

MODERATORUL: Bianca, spune-ne despre accidentarea ta și cum te simți?

BIANCA ANDREESCU: Ei bine, da, din păcate, trebuie să mă retrag. Trebuie să iau măsuri de precauție, da. Am niște ligamente rupte puțin la gleznă. Da, din păcate, nu voi putea juca turneul.

MODERATORUL: Cum te simți când auzi că ești cea mai ghinionistă jucătoare din turneu ?

BIANCA ANDREESCU: Da, e cu siguranță nasol pentru că s-a mai întâmplat asta. Sincer, nu am prea multe de spus. Este foarte frustrant pentru mine și echipa mea, evident. Facem tot posibilul să prevenim aceste lucruri, dar da, e greu.

MODERATORUL: Cât timp te aștepți să fii absentă? Te aștepți să ratezi mai multe turnee în viitor?

BIANCA ANDREESCU: Nu neapărat. Luăm lucrurile zi de zi, dar evident ligamentele sunt puțin rupte, așa că necesită timp. Deci e cam o chestie de zi cu zi. Sper să fiu gata pentru Cincinnati, dar da, nu știm. Nu pot spune.

MODERATORUL: Ați știut imediat când s-a întâmplat că era, gen, gata sau… ?

BIANCA ANDREESCU: Că era gata? Ce vreți să spuneți? Ca și cum urma să mă retrag?

MODERATORUL: Când s-a întâmplat asta, știați că era gata pentru tine acest turneu?

BIANCA ANDREESCU: Oh, nu. Nu, încerc să păstrez o perspectivă optimistă. Evident, din moment ce am trecut prin aceste lucruri de multe ori, merg cumva la cel mai rău scenariu, evident. Deci da, asta mi-a venit în minte, dar nu, îmi place să încerc să rămân deschisă la aceste lucruri, și apoi, odată ce sunt examinată și fac imagistica, ceea ce nu puteam face până a doua zi, nu-i așa?

MODERATORU:Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Jucai atât de bine și erai la mingea de meci. Este atât de regretabil.

BIANCA ANDREESCU: E o nebunie.

MODERATORUL: Știu că poate nu vrei să retrăiești asta, dar ce ți-a trecut prin minte când s-a întâmplat într-un astfel de moment al meciului, în timp ce jucai?

BIANCA ANDREESCU: Da. Adică, tot ce puteam să mă gândesc era, sincer, de ce, din nou? Cred că am țipat: „De ce mi se întâmplă asta încontinuu?” Da, o grămadă de emoții. Am fost super copleșită, evident că am jucat în fața publicului de acasă. Să câștig meciul, nu? A fost mingea de meci pentru mine și a fost pur și simplu o nebunie. A fost o nebunie. Am început să râd la un moment dat pentru că, sincer, în acest moment este de râs. Pentru mine este pur și simplu o nebunie. Este o nebunie. Încerc să rămân pozitivă, dar devine foarte greu. Devine foarte greu.

