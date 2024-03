„Bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/ Bilet de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate”

Așa scrie pe biletul parafat de medicul meu de familie.

L-am folosit miercuri, 28.02.2024, la ora 21, când am avut o stare de hipertensiune, dar credeam că ar fi ceva mai grav. Ambulanța a venit la ora 1, în ziua de 29.02.2024. Ambulanțierii au văzut biletul și au auzit cererea mea de internare. „Biletul ăsta nu e bun și pentru internare ­– mi-au zis –, degeaba v-am duce noi la garda spitalului.”

Starea mea de sănătate nu era legată doar de aspectele hiper ori hipo ale tensiunii arteriale. De vineri seara, 23.02.2024, aveam un blocaj în locomoție: amețeam când mergeam pe picioare, fără puncte de sprijin (o masă, un dulap etc.). Nu puteam ieși din casă decât sprijinit de o altă persoană.

Am chemat întâia oară o ambulanță duminică, 25.02.2024. Ambulanțierii n-au vrut să ia în seamă starea mea de locomoție.

Al doilea echipaj de ambulanță m-a interogat ca la DNA (mă considera ipohondru), dar nu a vrut să considere internabilă persoana cu mersul blocat din fața lor. M-a convins că n-am bilet de trimitere pentru internare și investigații și m-a pus să semnez că nu acum e cazul unei spitalizări.

A doua zi (joi, 29.02.2024) au funcționat niște pile și spre seară am fost spitalizat. Când scriu aceste rânduri este vineri, 1.03.2024, și medicii din jurul meu sunt îngrijorați în privința cauzelor care au produs stricăciunile din corpul meu.

Uitasem de ambulanțieri. În spital m-am uitat, mai calm, prin hârtii, bilete etc. și am văzut că era în regulă o internare încă de miercuri.

Ce-o fi, o fi! Zic că miercuri n-aș fi ajuns pe mâna unei secții de neurologie așa de OK ca asta în care mă aflu acum.

Tot răul spre bine? Da, dar spre binele ambulanțierilor care au văzut diagnosticul prezumtiv al medicului meu de familie: accidente ischemice cerebrale.