Birchall: Decizia CCR un regres grav și periculos

Fostul ministru al Justiției Ana Birchall a declarat, joi, că decizia Curții Constituționale de a elimina caracterul public al declarațiilor de avere și de interese este ‘un regres grav și periculos’, menționând că Ministerul Justiției are obligația să vină de urgență cu o propunere legislativă care să corecteze această situație printr-o reglementare clară, un cod al transparenței.

‘Românii cinstiți sunt din nou umiliți. Așa se ascunde hoția. Așa se spală averile. ANI rămâne fără dinți. Transparența dispare. Decizia Curții Constituționale de a elimina caracterul public al declarațiilor de avere și de interese este un regres grav și periculos. Această hotărâre lovește direct în transparență, în controlul public și în activitatea Agenției Naționale de Integritate, care rămâne practic fără instrumentele esențiale pentru prevenirea și sancționarea corupției. Mai grav, prin această decizie dispare și obligația de a declara bunurile soțului, soției sau copiilor – o breșă evidentă, care permite ascunderea averilor prin interpuși și face imposibilă verificarea reală a conflictelor de interese și a incompatibilităților. Este, practic, o invitație deschisă la disimularea averilor, sub protecția legii’, a scris pe Facebook Ana Birchall, care este consilier prezidențial demisionar, al cărei mandat se va încheia în 30 iunie.

Ea a susținut că ‘nu este prima dată când se încearcă subminarea ANI și eliminarea transparenței’.

‘În 2019, ca ministru al Justiției, am dus lupte grele cu unii membri ai CSM conduși de Lia Savonea și cu toate atacurile, cu toată hărțuirea la adresa mea nu m-am lăsat și am apărat interesul românilor cinstiți blocând categoric o inițiativă legislativă care urmărea același scop: slăbirea regimului declarațiilor de avere. Am spus atunci – și o repet cu fermitate și astăzi: transparența în funcția publică nu este opțională! Este un pilon esențial al unui stat de drept real’, a adăugat Birchall.

Potrivit acesteia, decizia CCR nu afectează doar lupta anticorupție din interiorul țării, ci ‘compromite grav imaginea și credibilitatea României în Uniunea Europeană și internațional’.

‘În contextul actual, în care alocarea fondurilor europene este condiționată de respectarea statului de drept, România riscă sancțiuni, suspendarea finanțărilor și marginalizarea la nivel european. Mai mult, poate fi grav afectat drumul României spre OECD! Ce încredere pot avea partenerii noștri când, în loc să consolidăm integritatea, legalizăm opacitatea?’, a mai transmis fostul ministru.

Ea a arătat că Ministerul Justiției are obligația să vină de urgență cu o propunere legislativă care să corecteze această situație printr-o reglementare clară, un cod al transparenței, care să restabilească caracterul public, complet și verificabil al declarațiilor de avere – inclusiv ale membrilor de familie.

‘Protejați ANI. Protejați interesul public. Nu protejați corupția organizată și hoția! Pentru că, în cele din urmă, este vorba despre o alegere fundamentală: Ori construim un stat de drept, bazat pe integritate și responsabilitate, ori acceptăm ca România să fie capturată de o corupție organizată, protejată instituțional și alimentată de tăcerea celor care ar trebui să acționeze. Eu aleg statul de drept. Cine nu are nimic de ascuns n-are de ce să se teamă de transparență’, a menționat aceasta.

Birchall a susținut că ‘România nu mai are voie să fie lăsată pradă unei corupții organizate, protejate instituțional, în care hoția se ascunde sub robe, imunități sau funcții’.

‘Nu putem construi viitorul pe ruinele încrederii publice. Este timpul ca românii cinstiți să nu mai stea deoparte. Trebuie să spunem răspicat: Ne-am săturat de privilegii ascunse, de legi făcute pentru a proteja pe cei care fură și de decizii care servesc clici, nu cetățeni. România trebuie scoasă din mâinile celor care vor să o țină în întuneric! Cine nu are nimic de ascuns n-are de ce să se teamă de transparență. Dar cine se teme de transparență nu are ce căuta în funcții publice. E timpul să-i deosebim pe cei care slujesc statul de cei care doar îl folosesc. Cine vrea o Românie în care corupții își ascund averile, iar instituțiile devin scut pentru hoție să tacă în continuare. Cine vrea o țară dreaptă, liberă și demnă trebuie să se ridice acum. Nu mâine. Acum’, a mai scris Birchall.

Ea a mai susținut că această decizie nu e doar o greșeală, ci e un test de rezistență pentru democrație.

‘Și dacă nu-l trecem, România riscă să cadă definitiv în mâinile unei oligarhii care a învățat să fure cu legea în mână. Am blocat acest atac în 2019 și nu voi tăcea nici acum, cu toate că sunt convinsă că iar voi fi marginalizată și atacată. Dar mă bazez pe voi! E nevoie de toți cei care cred în lege, în adevăr și în România cinstită. A sosit momentul adevărului: România fie se ridică și rupe lanțul corupției instituționalizate, fie va rămâne îngenuncheată sub cizma intereselor care o sufocă. Nu există cale de mijloc. Ajunge cu minciuna și protejarea privilegiilor! Cine vrea o țară corectă trebuie să spună stop, nu mâine. Acum’, a mai transmis Birchall.

Curtea Constituțională a decis joi ca declarațiile de avere și de interese să nu mai fie publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate și nici pe paginile online ale altor instituții publice, iar aceste declarații nu mai trebuie să cuprindă veniturile și bunurile soților și copiilor.

Potrivit unui comunicat transmis joi, cu majoritate de voturi, CCR a declarat neconstituțional art.3 alin.(2) din Legea nr.176/2010, cu următorul cuprins: ‘Declarațiile de avere se întocmesc pe propria răspundere și cuprind drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei nr. 1’.

În urma acestei decizii, care este definitivă, declarațiile de avere care se depun la Agenția Națională de Integritate nu mai trebuie să cuprindă bunurile soților și copiilor.