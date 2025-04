Chiar la liceu. Bărbați îmbrăcați sumar umblă pe holuri

Bărbaţi care se plimbă pe holuri doar în prosop ar fi ceva obișnuit dacă ne-am afla într-o bază de tratament, doar că internatul Colegiului Tehnic de Vest este scena bizarelor apariții, culoarele liceului din Timișoara oferă priveliștea care derutează.

Protestul elevilor a chemat la mai multă atenție și a pus în mișcare o verificare acum două zile.

Aflăm că internatul e şi şcoală și „hotel” unde sunt cazați muncitori, familii ș.a.

Încăperile internatului date în chirie arată a spatiul de ospitalitate, sediu de birouri, bază de tratament și (nu) în ultimul rând instituție de învățământ.

Viceprimarul Ruben Latcau face controlul și admite că în internatul școlii există camere care erau închiriate de ani buni.

Directoarea Liceului Tehnologic de Vest, Georgeta Horelu, anunță că își va înainta demisia

„Mai multe eleve ale Liceului Tehnologic de Vest mi-au spus că ele se întâlnesc în timpul orelor, când ies din clasă, cu bărbați dezbrăcați care au doar un prosop. Am considerat chiar imperios necesar să facem o verificare cât mai rapidă. Am descoperit că, de fapt, din cele patru etaje ale internatului, ale acestei clădiri, două etaje sunt ocupate în întregime de diverși oameni: de muncitori, am văzut că în anumite spații erau firme care prestează activitate comercială, care fac pregătire profesională pentru paznici, emit atestate pentru paznici în acea locație, în școală. Era un spațiu unde era, practic, un salon de masaj sau de kinetoterapie, unde un domn practica meseria și avea clienți acolo”, a spus viceprimarul Timișoarei, citat de opiniatimisoarei.ro.

Latcau susține că nu știa nimic

Deși Primăria Timișoara gestionează clădirile unităților de învățământ din oraș, iar municipalitatea are reprezentanți în toate consiliile de administrație ale școlilor, Latcau susține că nu știa nimic.

Viceprimarul a cerut Inspectoratului Școlar să ia măsuri

„Mi s-a spus că cel mai bine ar fi să îmi dau demisia de onoare, ca să nu fie alte repercusiuni, și facem tot posibilul să nu mute copiii de-aicea măcar până la sfârșitul anului. Prefer să mă sacrific eu decât întreaga școală”, a declarat Georgeta Honorelu.

La liceu a fost trimis și Corpul de control al primarului care vrea să dea de urma banilori luați din chirii.

Există de asemenea o anchetă în desfășurare și la Inspectoratul Scolar Timiș.

„Dacă se confirmă că persoane străine de procesul educațional au fost cazate în internatul Colegiului Tehnic de Vest, fără să existe baza legală corespunzătoare, avem de-a face cu o încălcare clară a legislației și a normelor de funcționare a instituțiilor de învățământ”, arată ISJ Timis.