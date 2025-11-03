BMW X5 fără motor, scos la licitație de ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați organizează o licitație publică pentru vânzarea unui BMW X5, model din 2001, pe data de 12 noiembrie 2025, la ora 10:00. Evenimentul va avea loc la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Galați, situat pe strada Brăilei nr. 33, în camera D3, demisol.

Conform informațiilor ct100, autoutoturismul, un BMW X5 cu motorizare pe benzină de 4.398 cmc și 286 CP, vine cu o cutie automată și tracțiune integrală 4×4.

Deși la ultimul ITP, efectuat în martie 2017, automobilul avea 188.468 km parcurși, se menționează că motorul nu mai este funcțional. Astfel, cine va participa la licitație trebuie să țină cont de starea vehiculului, care va necesita reparații semnificative pentru a fi pus din nou în funcțiune.

Prețul de pornire: 21.555 lei, fără TVA

BMW-ul X5 va fi licitat la un preț de pornire de 21.555 lei, fără TVA. Vehiculul face parte dintr-un proces de valorificare a bunurilor în scopul recuperării unor creanțe bugetare stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă în dosarul penal nr. 346/121/2014. Persoanele interesate să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați, având posibilitatea de a depune oferte pentru achiziționarea acestui autoturism.

Este important de subliniat faptul că licitația este organizată în cadrul unui proces legal de executare silită, iar orice ofertant trebuie să fie pregătit pentru eventualele costuri de reparație a mașinii. De asemenea, la prețul de pornire se adaugă TVA-ul, iar potențialii cumpărători trebuie să verifice starea tehnică a vehiculului înainte de a participa.

Pentru mai multe detalii sau informații suplimentare, persoanele interesate pot contacta Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați.