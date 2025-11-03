BMW X5 fără motor, scos la licitație de ANAF

ANAF vinde la licitație un BMW X5 la un preț de pornire de doar 21.555 de lei.

De Madalina Bahrim
BMW X5 fără motor, scos la licitație de ANAF

ANAF vinde la licitație un BMW X5 la un preț de pornire de doar 21.555 de lei.

ANAF continuă seria mașinilor confiscate și vândute la licitație, în vederea acoperirii prejudiciilor din diferite dosare. Astăzi, în atenția noastră a apărut un bolid marca BMW X5. Prețul de pornire al licitației este de 21.555 lei.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați organizează o licitație publică pentru vânzarea unui BMW X5, model din 2001, pe data de 12 noiembrie 2025, la ora 10:00. Evenimentul va avea loc la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Galați, situat pe strada Brăilei nr. 33, în camera D3, demisol.

Conform informațiilor ct100, autoutoturismul, un BMW X5 cu motorizare pe benzină de 4.398 cmc și 286 CP, vine cu o cutie automată și tracțiune integrală 4×4.

Deși la ultimul ITP, efectuat în martie 2017, automobilul avea 188.468 km parcurși, se menționează că motorul nu mai este funcțional. Astfel, cine va participa la licitație trebuie să țină cont de starea vehiculului, care va necesita reparații semnificative pentru a fi pus din nou în funcțiune.

Prețul de pornire: 21.555 lei, fără TVA

BMW-ul X5 va fi licitat la un preț de pornire de 21.555 lei, fără TVA. Vehiculul face parte dintr-un proces de valorificare a bunurilor în scopul recuperării unor creanțe bugetare stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă în dosarul penal nr. 346/121/2014. Persoanele interesate să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați, având posibilitatea de a depune oferte pentru achiziționarea acestui autoturism.

Este important de subliniat faptul că licitația este organizată în cadrul unui proces legal de executare silită, iar orice ofertant trebuie să fie pregătit pentru eventualele costuri de reparație a mașinii. De asemenea, la prețul de pornire se adaugă TVA-ul, iar potențialii cumpărători trebuie să verifice starea tehnică a vehiculului înainte de a participa.

Pentru mai multe detalii sau informații suplimentare, persoanele interesate pot contacta Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro