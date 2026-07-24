Întâlnirea a fost confirmată pentru News.ro de reprezentanţii Liberty Galaţi. Conform acestora, din partea Executivului au participat vicepremierul Oana Gheorghiu, Irineu Darău – Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), Mihai Jurca – Şeful Cancelariei Prim – Ministrului, alături de specialişti din cadrul Ministerelor Economiei şi Energiei.

Discuţiile au vizat relansarea unei părţi a producţiei, o eventuală extindere a perioadei de accesare a Fondului de Garantare, declinată de reprezentanţii Guvernului, şi variantele vânzării platformei siderurgice.

Discuţiile au fost sintetizate într-o notă internă, transmisă angajaţilor combinatului la finalul întâlnirii, document consultat de News.ro.

Restartarea producţiei

„Reprezentanţii noştri au prezentat eforturile făcute pentru restartarea producţiei, dar mai ales problemele majore prin care trecem: plecarea de colegi valoroşi pe fondul problemelor actuale, asigurarea dificilă a resurselor energetice, securizarea activelor industriale, menţinerea în siguranţă a instalaţiilor dar şi obligaţiile de mediu”, se arată în nota internă a Liberty Galaţi.

La începutul săptămânii, reprezentanţii combinatului anunţau colaborarea cu Glencore (Marea Britanie) şi Kaiseri Metal Center K.M.C. (Turcia) – Ripen (filiala KMC din România, n.r.). Cele două companii urmează să lamineze la Galaţi tablă groasă, să producă rulouri laminate la cald şi tablă acoperită organic.

„Lansarea primelor contracte de tolling a fost apreciată ca o soluţie tranzitorie şi necesară, care poate genera venituri pentru lunile următoare, chiar dacă acestea nu pot acoperi cheltuielile esenţiale. Membrilor Guvernului li s-au prezentat, în amănunt, planurile noastre în acest sens dar şi cele de atragere a altor clienţi de tolling”, susţin reprezentanţii Liberty Galaţi.

Extinderea mecanismului de accesare a Fondului de Garantare

Posibila extindere a mecanismului de accesare a Fondului de Garantare a fost unul dintre cele mai importante puncte de discuţie.

Conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă adoptat de Guvern în februarie 2026, salariaţii ai căror angajatori intră în procedura concordatului preventiv pot beneficia de până la şase salarii medii brute pe economie.

Angajaţii au beneficiat de accesul la acest fond pentru perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026, după cum au anunţat în mai multe rânduri reprezentanţii Liberty Galaţi, iar din restanţele aferente lunilor mai şi iunie, s-au achitat până în prezent doar 500 de lei de fiecare angajat.

„Oficialii Guvernului au precizat că, deşi suntem companie strategică, în concordat, o extindere a mecanismului de accesare a Fondului de Garantare nu este posibilă deoarece nici cadrul legal şi nici resursele existente nu permit acest lucru”, se arată în nota internă transmisă angajaţilor Liberty Galaţi.

În prezent, pe platformă mai sunt aproximativ 2.400 de angajaţi, iar combinatul are nevoie lunar, doar pentru fondul de salarii şi energie, de sume cuprinse între 4,5 şi 6 milioane de euro.

Găsirea unui investitor

Vânzarea este un alt subiect, în condițiile în care consumul lunar, care este de milioane de euro, nu este acoperit de producţie.

„Miniştrii din Comitetului Interministerial au purtat discuţii detaliate cu administratorii concordatari, cu termene şi obiective clare, pentru accelerarea paşilor care să conducă la găsirea unui investitor capabil pentru combinat care să poată veni, rapid, cu capital de lucru”, se mai arată în nota internă transmisă angajaţilor combinatului la finalul întâlnirii, document consultat de News.ro.

Până în prezent au fost organizate două licitaţii pentru vânzarea combinatului însă fără un rezultat. Există însă cinci companii interesate, care au cumpărat caietele de sarcini.