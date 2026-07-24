Laura Loomer, după întâlnirea cu Zelenski: Vreau să-l văd cu șapca MAGA

Laura Loomer, una dintre cele mai vocale susținătoare ale lui Donald Trump, a spus că vrea să-i trimită președintelui ucrainean Volodimir Zelenski mai multe șepci MAGA semnate de liderul american.

Laura Loomer a scris pe platforma X că a discutat cu Volodimir Zelenski despre Donald Trump și despre celebra șapcă roșie MAGA, folosită în campaniile președintelui american.

„I-am spus președintelui Zelenski că arată bine în costum și că data viitoare vreau să-l văd cu șapca lui MAGA!”, a scris Loomer.

Potrivit acesteia, Zelenski i-ar fi spus că Trump i-a oferit deja o astfel de șapcă, semnată, în timpul ultimei sale vizite la Casa Albă.

„El a spus că președintele Trump i-a dat o șapcă MAGA semnată ultima dată când a fost în Biroul Oval”, a mai scris aceasta.

Loomer a susținut și că unii dintre consilierii președintelui ucrainean ar fi fost dezamăgiți că nu au primit, la rândul lor, șepci MAGA atunci când au fost la Casa Albă.

Loomer spune că va vorbi personal cu Trump

Activista americană a transmis că vrea să rezolve situația și că îi va cere lui Donald Trump să semneze mai multe șepci pentru echipa liderului de la Kiev.

„Ar trebui să rezolvăm asta”, a scris Loomer. „O să îi cer personal președintelui Trump să semneze mai multe șepci MAGA și voi vedea dacă le poate trimite Casa Albă la Palatul Prezidențial al lui Zelenski.”

Loomer a glumit apoi că livrarea ar putea fi complicată, având în vedere că spațiul aerian al Ucrainei este în continuare închis din cauza războiului.

„Poate va trebui să le aruncăm din aer cu o dronă de livrare de înaltă tehnologie, pentru că spațiul aerian este încă închis în Ucraina”, a mai scris aceasta.

„Oricum, o vom rezolva”, a adăugat Loomer.

I told President Zelenskyy @ZelenskyyUa he looks good in a suit, and that next time I want to see him in his MAGA hat! He said President Trump gave him a signed MAGA hat last time he was in the Oval Office. Some of Zelenskyy’s advisors said they were sad they didn’t get their… https://t.co/LTPOI5N8f7 pic.twitter.com/NQ56AWleUn — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 24, 2026

Vizita vine după o schimbare de poziție față de Ucraina

Mesajul a fost publicat după ce Laura Loomer s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev. Activista, cunoscută pentru mesajele controversate de pe rețelele de socializare, a criticat în trecut sprijinul american pentru Ucraina. În timpul vizitei, Loomer a spus că și-a schimbat perspectiva după ce a văzut mai de aproape realitatea războiului.

„Tocmai am trăit primul meu atac aerian în Ucraina. Sirenele urlă. Aceasta este realitatea de zi cu zi pentru fiecare ucrainean”, a scris ea pe X.

„Am spus adesea că nu îmi pasă. Privind în urmă, nu a fost un lucru prea frumos de spus”, a mai transmis Loomer.

CITEȘTE ȘI