Bolojan, conferință de presă la 18.00. Nicușor Dan iese o oră mai târziu

Tema principală a conferinței de la Palatul Victoria va fi legată de proiectele în domeniul energiei pe care executivul le are în lucru.

Rareș Mereuță - senior editor
Bolojan, conferință de presă la 18.00. Nicușor Dan iese o oră mai târziu

Ilie Bolojan/ Foto: gov.ro

Tema principală a conferinței de la Palatul Victoria va fi legată de proiectele în domeniul energiei pe care executivul le are în lucru.

Premierul Ilie Bolojan va susține miercuri, de la ora 18:00, o conferință de presă la Palatul Victoria. În paralel, și președintele Nicușor Dan va susține o conferință la Palatul Cotroceni, de la ora 19:00.

Tema principală a conferinței de la Palatul Victoria va fi legată de proiectele în domeniul energiei pe care executivul le are în lucru, potrivit unui comunicat al Biroului de presă.

Alături de premier va fi prezent și ministrul energiei, social-democratul Bogdan Ivan.

Ulterior, de la ora 19:00 și președintele Nicușor Dan va face o conferință de presă la Palatul Cotorceni. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială.

Bolojan și „băieții deștepți” din energie

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a declarat, pe 15 martie, că „am tolerat acțiunile care înseamnă scumpirea intenționată în favoarea unor băieți deștepți a prețurilor din energie”.

„Gândiți-vă la două lucruri – și, începând de săptămâna viitoare, am anunțat că o să mă ocup de acest lucru – noi avem cam 9.000 de megawați necesari ca să ținem țara asta în funcțiune”, a spus prim-ministrul la Digi24.

Bolojan a adăugat că „una dintre problemele noastre este că piața noastră de energie funcționează la niște prețuri mai mari decât ar putea funcționa în condiții normale”.

„Asta pentru că am luat niște decizii greșite, pentru că am tolerat acțiunile care înseamnă scumpirea intenționată în favoarea unor băieți deștepți a prețurilor din energie”.

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1 comentariu

  1. Vraja marii! Nu avem bani pentru români, avem bani pentru moldovanii car ne-au stabilit conducătorii ( 10 într-o garsonieră) si pentru ucraineni care schingiuiesc preoții români! Succesuri, lepre! Felicitări Viktor Orban!

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