Bolojan, discuții la Bruxelles cu Ursula von der Leyen

Premierul Ilie Bolojan negociază la Bruxelles cu Ursula von der Leyen prioritățile bugetare post-2028 și deblocarea a 231 de milioane de euro din PNRR.

Premierul Ilie Bolojan merge joi la Bruxelles pentru negocieri de nivel înalt cu șefii Executivului european. Agenda oficială include o întrevedere cu Ursula von der Leyen, axată pe deblocarea fondurilor PNRR și pe noul cadru financiar multianual. Înainte de discuțiile cu oficialii europeni, premierul s-a coordonat cu europarlamentarii coaliției și cu președintele Nicușor Dan pentru a susține prioritățile economice și de investiții ale României.

Potrivit programului oficial, prima întâlnire este cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene.

Potrivit News.ro, Ilie Bolojan va discuta cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, iar apoi cu Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene.

Prioritățile bugetare și politicile de coeziune

Premierul va prezenta obiectivele României privind cadrul financiar multianual post-2028. Acesta se află în curs de negociere la nivel european. Accentul va fi pus pe politica de coeziune și pe cea agricolă.

„Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiţii care să stimuleze creşterea economică în România”, a transmis Executivul.

Se vor aborda și aspecte legate de implementarea PNRR. Un punct important este recuperarea celor 231 de milioane de euro.

