Bolojan, discuții la Bruxelles cu Ursula von der Leyen

Potrivit programului oficial, prima întâlnire este cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene.

Potrivit News.ro, Ilie Bolojan va discuta cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, iar apoi cu Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene.

Prioritățile bugetare și politicile de coeziune

Premierul va prezenta obiectivele României privind cadrul financiar multianual post-2028. Acesta se află în curs de negociere la nivel european. Accentul va fi pus pe politica de coeziune și pe cea agricolă.

„Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiţii care să stimuleze creşterea economică în România”, a transmis Executivul.

Se vor aborda și aspecte legate de implementarea PNRR. Un punct important este recuperarea celor 231 de milioane de euro.