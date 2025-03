Bolojan îl apără pe Hurezeanu

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, întrebat despre prestaţia ministrului de Externe, Emil Hurezeanu, şi dacă acesta ar trebui să facă un pas în spate, că „dacă critici oameni care trebuie să te ajute să faci performanţă în public nu faci decât să le ştirbeşti capacitatea de a face performanţă”.

El a spus că, din experienţa sa în administraţie, când a avut astfel de probleme, a preferat să le analizeze de mai multe ori şi când a fost convins că se impune o schimbare, a făcut-o.

„Eu nu am o experienţă de ani de zile în a administra poziţii naţionale, acesta este adevărul, dar am o experienţă totuşi de peste 20 de ani în administraţia locală. Din această experienţă am învăţat câte ceva. Dacă critici oameni care trebuie să te ajute să faci performanţă în public, nu faci decât să le ştirbeşti capacitatea de a face performanţă, nu doar lor ca persoană, ci şi instituţiilor. Şi în general, dacă am avut astfel de probleme, am preferat să le analizez o dată, de două ori, de trei ori şi când am fost convins că se impune o schimbare, am făcut-o, dar nu am discutat public despre ea pentru că nu m-ar fi ajutat cu nimic. Dacă aceste reguli sunt bune şi la nivel naţional, urmează să ne convingem în perioada următoare. Dar cred că în regulile de management şi de bună guvernare, că sunt cam în general aceleaşi, trebuie avut grijă la astfel de chestiuni, pentru că avem şi aşa destul de multe probleme. Dacă ne amputăm capacitatea de a acţiona în orice zonă, nu ştiu dacă ne ajută”, a afirmat Bolojan.

Preşedintele interimar a participat, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coalition of the willing” privind securitatea în Ucraina.

Premierul Marcel Ciolacu a informat, miercuri, că urmează să discute cu preşedintele interimar Ilie Bolojan privind mandatul ministrului de Externe.

Şeful Executivului a menţionat că Emil Hurezeanu este „un diplomat de excepţie, un om cu expertiză, cu experienţă, un ambasador excelent”, dar noua politică a administraţiei din SUA arată „o altă dinamică”.

Întrebat dacă ia în calcul demiterea din funcţie a lui Hurezeanu, prim-ministrul a răspuns: „Nu demit pe nimeni, tocmai v-am anunţat că voi avea o discuţie cu domnul preşedinte interimar al României, domnul Bolojan”.

El a susţinut că relaţia cu SUA „nu este deteriorată”, întrebat cum îmbunătăţeşte România relaţia cu Statele Unite.

Prim-ministrul a adăugat că anunţul venit dinspre partea americană privind Programul Visa Waiver este legat de „noua politică privind imigraţia a administraţiei Trump”.