Bolojan, întrebat dacă iși dorește conducerea PNL

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, marţi, cu privire la alte posibile retrageri din cursa prezidenţială, că este un subiect care în momentul de faţă „poate fi închis”, motivând că, indiferent cine se retrage, rămâne pe buletinul de vot.

„Este un subiect care în momentul de faţă cred că poate fi închis, pentru că, indiferent cine se retrage, rămâne pe buletinul de vot. Oamenii au opţiunea lor şi atunci, dacă există un astfel de demers, nu poate să însemne nimic altceva decât un semnal pentru unitatea dreptei. Aşteptăm să vedem această disponibilitate că se întâmplă şi în realitate. Până atunci, ne vedem fiecare de campania noastră”, a spus Ciucă, înainte de o întâlnire cu liderii PNL.

Cu privire la o discuţie cu Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Nicolae Ciucă a susţinut că este foarte deschis la acest lucru.

„Dacă există dorinţa de a avea o discuţie, sunt foarte deschis să avem această discuţie”, a spus Ciucă.

Ciucă a fost întrebat dacă preşedintele CJ Bihor, Ilie Bolojan, ar putea să preia funcţia de preşedinte al partidului după alegerile de duminică.

„După alegerile de duminică ne vedem de campanie în continuare pentru că urmează turul doi”, a răspuns Ciucă.

„Răspunsul domnului preşedinte Ciucă este corect”, a declarat şi Bolojan, chestionat dacă îşi doreşte să preia conducerea PNL.

Preşedintele CJ Bihor a fost întrebat şi dacă i-a cerut lui Mircea Geoană să se retragă din cursa pentru Cotroceni şi la schimb să primească funcţia de premier, în cazul în care Nicolae Ciucă va ajunge preşedinte.

„Am explicat că înainte de a face această propunere i-am sunat, era o chestiune de politeţe să nu afle lucrurile de la televizor şi le-am explicat ceea ce am spus şi în public. Atât”, a spus Ilie Bolojan.

„În primul rând, nu am avut nicio astfel de discuţie cu domnul preşedinte Bolojan. Am discutat împreună şi am spus mai multe ori cât de mult am ţinut la această onestitate a relaţiei dintre noi, şi domnul preşedinte Bolojan a spus, am avut o declaraţie publică, mi se pare normal ca dumnealor să nu afle de la televizor şi să afle de la mine. Este singurul lucru care s-a întâmplat. Toate celelalte divagaţii sunt chestiuni care au fost lansate şi am văzut şi în presă astăzi multe scenarii şi ipoteze care nu au niciun fel de relevanţă”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a anunţat, luni, că se retrage din cursa pentru alegerile prezidenţiale şi va acorda susţinerea pentru candidatul USR Elena Lasconi.