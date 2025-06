Bolojan: ”Niciun fel de condiții” privind participarea la guvernare. Ce face PSD

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunțat luni că a propus în Biroul Politic Național al partidului să participe la guvernare fără niciun fel de condiții. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi.

”Am propus colegilor să aprobe participarea în guvernare fără niciun fel de condiții legate de o persoană sau de alta. (…) Votul pe care l-au dat colegii – și a fost un vot cu o majoritate foarte mare – a fost să ne asumăm această responsabilitate de a intra la guvernare, fără a condiționa sub nicio formă de funcții sau de persoane, dar să punem greutate în primul rând pe partea de reducere de cheltuieli și apoi pe aspectele care țin de eventualele creșteri de taxe și de impozite”, a spus Bolojan, după ședința Biroului Politic Național al PNL, care a avut loc la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă PNL ar face parte dintr-un Guvern cu un premier al PSD, Bolojan a afirmat că partidul ”înțelege care sunt responsabilitățile” și ”nu a condiționat niciodată participarea la această guvernare de culoarea politică a unui responsabil sau altul”.

”Cel mai important lucru este să ai niște oameni competenți pe cât mai multe funcții, oameni dedicați care înțeleg că nu mai merge cum a mers și care sunt dispuși să-și asume și costul adoptării unor reforme care s-au lăsat foarte mult așteptate. Deci, nu am condiționat și nu vedem nicio problemă, cu cât se formează un Guvern mai repede, cu cât este format din oameni mai competenți și pe baza unui program cât mai clar care prevede pentru fiecare minister ceea ce este de făcut, cu atât lucrurile le putem vedea într-o dinamică mai bună”, a explicat liderul PNL, la Palatul Parlamentului.

Întrebat despre varianta unui premier tehnocrat el a răspuns: ”Din punctul nostru de vedere, orice formulă se va găsi este acceptabilă, important este să lucrăm pentru România și v-am spus și altădată, indiferent cine este premierul unui Guvern, sunt foarte importanți miniștrii, sunt foarte importanți secretarii de stat, sunt foarte importanți în contextul din aceste zile ce face directorul de la Salrom, ce face directorul de la Apele Române, dacă sunt oameni competenți sau sunt incompetenți, dacă și-au făcut datoria sau nu și-au făcut-o, pentru că un ministru, oricât ar fi de bine intenționat, nu poate rezolva probleme care țin de zeci de autorități pe care le are în subordine”.

Potrivit lui Bolojan, selecția personalului va fi foarte importantă. ”Cred că partidele trebuie să renunțe într-o bună măsură la zona strict politică și cel mai important criteriu este – oameni competenți, oameni cu experiență, pentru că ei rezolvă problemele, iar ceilalți, chiar dacă au un carnet de partid, îți creează probleme. Dacă ți-ar crea numai ție probleme, n-ar fi nici o chestiune gravă, dar creează probleme cetățenilor și țării”, a afirmat președintele interimar al PNL.

În opinia sa, în prezent, sunt ”neproductive” calculele privind o eventuală rotativă a premierilor. ”În momentul de față, acest tip de calcule sunt neproductive și ați văzut ce rezultate a dat rotativa din ciclul electoral trecut. Cred că trebuie să vedem ce putem face pentru țara noastră, sigur, respectând abordările fiecărui partid, analizând programul lui, în așa fel încât să fie compatibilizate, dar asta este o problemă și aceste aspecte strict politice cred că nu ajută deloc”, a explicat Ilie Bolojan.

El a subliniat că PNL dorește să contribuie la stabilitatea țării și la reforme, fără să condiționeze acest efort de vreo funcție, chiar fără funcția de premier.

La PSD nu s-a decis

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în Biroul Permanent Național al partidului s-a hotărât ca decizia privind intrarea la guvernare a partidului să aparțină comitetelor politice județene.

”Astăzi am avut o ședință de Birou Permanent Național. Am luat câteva decizii, poate cea care era cea mai așteptată, legată de consultarea partidului. Atunci când vom hotărî dacă vom intra sau nu în această formulă de guvernare am hotărât pașii. Prima oară să discutăm despre proiecte, măsuri, despre ceea ce se dorește a se face în România pentru români în următorii ani și după aceea să supunem toate aceste lucruri votului colegiilor mei. Și sunt bucuros că propunerea pe care am avut-o, aceea de a consulta toate comitetele politice județene, și anume toți primarii partidului, toți consilierii județeni, toți parlamentarii PSD, în luarea acestei decizii a fost adoptată în unanimitate. Asta este un lucru bun, care dă legitimitate eventualei viitoare decizii și de a intra sau de a nu intra la guvernare”, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

El a adăugat că PSD va alcătui echipe de lucru pe domenii structurate de activitate, după configurația actuală a guvernului, care, care atunci când se va hotărî, vor discuta despre programe și proiecte pentru viitorul executiv.

”Suntem foarte hotărâți să discutăm prima oară aceste lucruri. Dovadă și acele discuții legate de program, de proiecte și de lucrurile care au cu adevărat impact asupra vieții românilor, dincolo de participarea sau nu a PSD la guvernare. Dovadă că astăzi am deschis seria consultărilor cu sindicatele. Acum e în continuare în desfășurare această întâlnire. Îmi pare că în aceste zile s-a discutat un pic șchiop, fără a avea și un alt partener social important, și anume sindicatele”, a afirmat Grindeanu.

VIDEO