Brăila: Copil aflat pe trotinetă, rănit bizar de un obiect căzut din cer

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Liliana Vornicu
Brăila: Copil aflat pe trotinetă, rănit bizar de un obiect căzut din cer

Sursă foto: Captură Facebook

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Un băiat de 12 ani, care mergea cu o trotinetă electrică, a fost rănit pe DN22, în localitatea Comăneasca, în contextul în care, potrivit unor informaţii apărute în spațiul public, obiectul ar fi căzut din aer.

Polițiștii au fost sesizați

Potrivit sursei citate, pe 29 mai, în jurul orei 14.45, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe DN22, în localitatea Comăneasca, a avut loc un eveniment rutier, în care ar fi fost implicat un minor de 12 ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică.

Copilul a ajuns la spital

„În urma evenimentului, minorul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din verificările efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică în localitatea Comăneasca, pe DN22, dinspre Râmnicu-Sărat către Brăila, minorul ar fi căzut pe partea carosabilă, suferind leziuni”, a transmis IPJ Brăila, miercuri, pentru Agerpres.

S-a întocmit dosar penal

Întrebaţi dacă se confirmă informaţiile potrivit cărora minorul ar fi fost lovit de un obiect căzut din aer, reprezentanţii IPJ Brăila au precizat că „încă se fac verificări cu privire la aceste aspecte”.

„Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, potrivit IPJ Brăila.

Cazul este un nou exemplu din seria accidentelor tot mai frecvente cu trotinete electrice în rândul copiilor, dar de această dată motivul este unul neobișnuit, în condițiile în care copilul aflat pe trotinetă ar fi fost lovit de un obiect ”căzut din cer” și cel mai probabil a dus la o pierdere bruscă a controlului și, ulterior, la impactul cu solul.

Autoritățile încearcă acum să stabilească natura exactă a obiectului și circumstanțele în care acesta a ajuns să cadă, incidentul fiind unul ieșit din tiparul obișnuit al accidentelor de acest fel, cauzate, cel mai adesea, de viteză, denivelări ale carosabilului sau lipsa echipamentului corespunzător pentru protecție.

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9 comentarii

  1. Mai terminați cu propaganda bai suveranistilor. Că cioara că altceva. E limpede ca buns ziua că era drona rusească

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  4. Se aude un zgomot de ciori pe fundalul televizorului , o fi fost vre-o cioara cu o piatra in cioc .

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  5. Si pana la urma ce era obiectul bizar pe care nu l-a vazut nimeni ? Caci era palpabil , langa copil , cazut pe pamant adica Terra, adica analizabil …nu Roswell 1947 ????

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  6. Este vina parintilor care nu vor sa inteleaga ca nu este recomandabil sa le cumperi trotinete copiilor. Se stie cat de periculoase sunt aceste mijloace moderne de transport individual.
    In plus si copilul are o vina din cauza ca circula pe carosabil. Daca ar fi circulat pe banda special amenajata bicicletelor si trotinetelor sau macar pe trotuar, nu ar fi patit nimic.

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    1. Lumea evoluează domnule, noi eram în picioarele goale, alergam cu cercul, ne mai tăiam în vreun ciob, punem țărână și ne trecea.

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  7. Up- date. A căzut un suveranist cu capul in nori care se uită după numărul de înmatriculare a dronelor „scăpate” peste graniță.

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