Bucureștiul din secolul XX. Un oraș aflat între „Micul Paris”, război și transformarea comunistă

Istoria Bucureștiului în secolul XX: evoluția de la perioada interbelică la comunism și transformările majore de după 1989.

Mădălina Hodea
Bucureștiul din secolul XX. Un oraș aflat între „Micul Paris”, război și transformarea comunistă

sursa București.ro

Istoria Bucureștiului în secolul XX: evoluția de la perioada interbelică la comunism și transformările majore de după 1989.

Bucureștiul a trecut în secolul XX prin transformări majore, de la perioada interbelică, când era supranumit „Micul Paris” datorită arhitecturii elegante și vieții culturale active, până la schimbările radicale din epoca comunistă. Orașul a fost afectat de război și bombardamente, urmate de reconstrucții și reorganizări urbanistice ample. În perioada comunistă au apărut clădiri administrative impunătoare, cartiere de blocuri și proiecte de infrastructură precum metroul. După 1989, Bucureștiul a intrat într-o etapă de tranziție, în care vechiul și noul coexistă, rezultând un oraș eclectic, cu straturi istorice vizibile în arhitectură și structură urbană.

Bucureștiul a trecut în secolul XX prin transformări radicale, de la eleganța interbelică până la urbanizarea accelerată și schimbările impuse de regimul comunist, potrivit unei analize dedicate istoriei orașului, scrie București.ro.

În primele decenii ale secolului, Capitala era supranumită „Micul Paris”, datorită arhitecturii elegante, bulevardelor largi și vieții culturale intense. Zone precum Calea Victoriei și centrul orașului erau dominate de clădiri în stil neoromânesc, Art Deco și Beaux-Arts, iar cafenelele și teatrele reprezentau puncte de atracție pentru elita culturală și politică a vremii.

Decadele

Perioada anilor ’40 a adus însă o schimbare bruscă. Al Doilea Război Mondial și bombardamentele au afectat grav anumite zone ale orașului, marcând începutul unei etape de reconstrucție dificilă. Ulterior, instaurarea regimului comunist a schimbat complet direcția de dezvoltare urbană.

În anii ’50, Bucureștiul a fost remodelat după principiile arhitecturii staliniste, apar clădiri administrative impunătoare și cartiere muncitorești extinse. Un exemplu emblematic al acestei perioade este Casa Scânteii, construită ca simbol al noii puteri politice și al presei de stat.

În deceniile următoare, în special în anii ’60 și ’70, orașul a cunoscut o industrializare accelerată și o extindere masivă. Au fost construite mari cartiere de blocuri, iar infrastructura a fost adaptată pentru un oraș aflat în creștere rapidă. Tot în această perioadă a fost dezvoltat și metroul din București, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură urbană.

Anii ’80 au adus una dintre cele mai controversate etape din istoria orașului. După cutremurul din 1977, au fost demarate ample demolări care au dus la dispariția unor cartiere istorice întregi. În locul acestora a fost construită Casa Poporului și noul Centru Civic, proiecte care au schimbat definitiv aspectul Bucureștiului.

După 1989, orașul a intrat într-o perioadă de tranziție haotică, cu o combinație între vechi și nou. Clădirile istorice au rămas alături de construcții comuniste, iar dezvoltarea economică a adus reclame, mașini și investiții private, transformând Capitala într-un oraș în continuă schimbare.

Astăzi, Bucureștiul păstrează urmele tuturor acestor etape istorice, fiind un oraș al contrastelor, în care fiecare perioadă a secolului XX este încă vizibilă în arhitectură și în structura urbană.

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