Daniel Zamfir preia limbajul lui Grindeanu. Atac la Diana Buzoianu și „pesta neomarxistă” după un control la terase ilegale

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac la ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, după ce aceasta a mers într-o vizită pe litoralul românesc. Ministra a descoperit 23 de terase cu nereguli, pentru care a făcut demersuri de închidere.

„În anii anteriori, erau undeva la peste 100 de astfel de terase, în plin sezon. Deci este clar că suntem pe un traseu corect, ne bucurăm să vedem că avem acest rezultat în urma controalelor, în urma comunicării publice, în urma faptului că am trasat o linie roşie pe plajele din România.

Cele 23 de terase care sunt în momentul de faţă în această situaţie au fost comunicate către ISC. ISC-ul la rândul lui a comunicat către primării. Avem deja notificări făcute către operatorii respectivi pentru a ridica aceste terase care nu respectă legislaţia”, a precizat Diana Buzoianu într-o conferință de presă, după vizite.

Daniel Zamfir: Pesta neomarxistă a ajuns pe litoral

Daniel Zamfir s-a arătat deranjat de decizia de a închide aceste terase. Cu acest pretext, liderul senatorilor social-democrați a lansat un atac dur la adresa ministrei USR.

„PESTA NEOMARXISTĂ A AJUNS PE LITORAL

Într-un populism grețos, domnișoara ministru care nu se dă dusă, s-a pus pe demolat terase pe litoral, fix în mijocul sezonului.

Nu putea să facă aceste controale înainte de începerea activității acestora? Nu, pentru că atunci nu era circul suficient”, a scris Zamfir pe Facebook.

„N-a tremurat lună de lună, cum pățesc micii întreprinzători, că poate încasările dintr-o lună nu sunt suficiente să acopere cheltuielile”

Liderul senatorilor PSD le-a luat partea antreprenorilor. Acesta susține că acțiunea Dianei Buzoianu putea fi făcută fie înaintea sezonului, fie după, pentru a nu afecta angajații, dar nici micii întreprinzători.

„Știe oare, d-ra Buzoianu, ce înseamnă asta pentru un antreprenor?

Dincolo de investiția pierdută, oameni concediați în plină vară, taxe mai mici la buget, scăderea vânzărilor furnizorilor acelor terase?

Știe Buzoianu ce înseamnă să ai afacerea în care investești bani și multă muncă?

Știe Buzoianu ce înseamnă să-i spui unui angajat că de mâine e concediat că Statul îi omoară afacerea?

Nu, nu știe. Domnișoara Buzoianu a fost doar o angajată unui birou de avocatură.

N-a construit nimic în viața ei.

N-a plătit în viața ei salariul unui angajat.

N-a avut în viața ei grija plății impozitelor și taxelor.

N-a tremurat lună de lună, cum pățesc micii întreprinzători, că poate încasările dintr-o lună nu sunt suficiente să acopere cheltuielile.

Sunt convins că acum secta buzoienilor și miruților vor sări că sunt ilegale și trebuiau demolate. Nu se putea face asta în septembrie? Nu, sigur că nu. Domnișoara Buzoianu e ca un vampir. Trăiește doar din „sânge pe pereți” și scandaluri. În septembrie nu va mai fi și trebuia circul pentru sectanții lor”, a mai scris Daniel Zamfir pe Facebook.

Grindeanu, „pesta haștagistă” ca răspuns pentru „șobolanii din cămară”

Termenul de „pestă” a fost folosit și de șeful partidului, Sorin Grindeanu. După negocierile mai mult sau mai puțin formale de luni, de la Cotroceni, Grindeanu a avut mai multe ieșiri nervoase atât pe social-media, cât și pe rețelele de socializare. Atunci, la RTV, acesta a folosit cu mult succes mediatic termenul de „pestă” pentru a descrie USR și Tabăra Bolojan.

„Eu vă anunț ceva: din acest moment ne vom bate pe tot terenul cu această pestă, a haștagilor ăștia, pe tot terenul, la comune, la orașe, în Parlamentul României.”

Acest tip de discurs pare să fie un răspuns pentru narațiunea „șobolanilor” lansată de Ilie Bolojan. Premierul făcea o paralelă cu corupția din stat printr-o metaforă cu o cămară în care a găsit șobolani.