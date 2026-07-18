Incendiul la depozitele de lângă Moscova, văzut tocmai din spațiu, nu s-a văzut și la televiziunile rusești

Rușii sunt șocați de atacul asupra depozitelor Wildberries, e vorba de site-ul online numit și Amazonul rușilor. Nu înțeleg de ce ucrainenii vor să le distrugă viața liniștită pe care au avut-o până acum.

Și nu doar clienții sunt șocați, ci și micii antreprenori. Rusia este o țară uriașă, prin urmare vânzările online au un succes imens.

Acum, vânzătorii, micile afaceri, antreprenorii ruși sunt cu toți nedumeriți de ce li se întâmplă. Se întreabă de ce lor?

Iată câteva mesaje pe care le-au publicat pe Social Media:

„Aveam 1000 de produse handmade, s-a terminat cu totul! Articole pe care le-am făcut manual, cu dragoste.”

„Toată colecția noastră de vară este în flăcări. Iar eu nici măcar nu pot să plâng. Sunt pur și simplu șocată.”

„Îmi rămăseseră 1500 de produse. Compensații nu vor exista. Voi ce faceți în aceste cazuri?”

Cofondatoarea Wildberries, Tatiana Kim, a promis sprijin doar pentru familiile celor decedați și pentru angajații răniți.

Presa rusă de stat a prezentat puține informații. Televiziunile au menționat doar în treacăt atacurile.

De fapt, niciun post de televiziune rusesc nu l-a anunțat ca fiind cea mai importantă știre a zilei. Au abordat subiectul pe scurt, 30-40 de secunde de emisie, scrie publicația rusească Agenstvo.

Televiziunile nu au publicat nici măcar o fotografie, de parcă incendiul nu s-ar fi văzut din spațiu, la propriu. Există fotografii NASA care arată că fumul s-a putut vedea de la mare distanță. De altfel, pasagerii avioanelor care zburau prin zonă au putut observa incendiul gigantic de la înălțime.

Depozitul Wildberries de lângă Moscova nu pare ales întâmplător de ucraineni. Era cel mai mare, cel mai tehnologizat depozit din Rusia. Acolo lucrau 8 mii de oameni. Foarte mulți migranți.

De parcă ar fi prevăzut situația, compania a schimbat recent contractul și a spus că nu va compensa produsele distruse în caz de… atac cu drone.

Zelenski a numit atacul „un răspuns la loviturile rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina” și a declarat că depozitele „erau utilizate pentru a asigura aprovizionarea cu componente destinate producției de drone și echipamente de navigație”.

Președintele ucrainean numește sarcastic atacurile cu drone „sancțiuni cu rază lungă de acțiune” și niciodată nu și-a ascuns intenția de a pune presiune pe Rusia.

E o replică la loviturile rusești asupra logisticii civile din Ucraina. Rușii au atacat în acești ani depozite similare pe teritoriul Ucrainei. De pildă, sediile Nova Poșta. Acum ucrainenii spun că vor să se răzbune. Zelenski anunță că scopul principal este de a-i face pe ruși să simtă ce înseamnă războiul.

„Victoria în acest război va fi atunci când societatea rusă va recunoaște că războiul este groaznic, că războiul nu este o tragedie pentru cineva departe”, declara liderul de la Kiev într-un interviu pentru The Guardian.

Reamintesc, la sfârșitul de iunie, Zelenski anunțase o campanie de 40 de zile pentru „convingerea” lui Vladimir Putin să accepte pacea.