Incendiul la depozitele de lângă Moscova, văzut tocmai din spațiu, nu s-a văzut și la televiziunile rusești

Rușii sunt șocați de atacul asupra depozitelor Wildberries, e vorba de site-ul online numit și Amazonul rușilor. Nu înțeleg de ce ucrainenii vor să le distrugă viața liniștită pe care au avut-o până acum.
Și nu doar clienții sunt șocați, ci și micii antreprenori. Rusia este o țară uriașă, prin urmare vânzările online au un succes imens.
Acum, vânzătorii, micile afaceri, antreprenorii ruși sunt cu toți nedumeriți de ce li se întâmplă. Se întreabă de ce lor?
Iată câteva mesaje pe care le-au publicat pe Social Media:
„Aveam 1000 de produse handmade, s-a terminat cu totul! Articole pe care le-am făcut manual, cu dragoste.”
„Toată colecția noastră de vară este în flăcări. Iar eu nici măcar nu pot să plâng. Sunt pur și simplu șocată.”
„Îmi rămăseseră 1500 de produse. Compensații nu vor exista. Voi ce faceți în aceste cazuri?”
Cofondatoarea Wildberries, Tatiana Kim, a promis sprijin doar pentru familiile celor decedați și pentru angajații răniți.
Presa rusă de stat a prezentat puține informații. Televiziunile au menționat doar în treacăt atacurile.
De fapt, niciun post de televiziune rusesc nu l-a anunțat ca fiind cea mai importantă știre a zilei. Au abordat subiectul pe scurt, 30-40 de secunde de emisie, scrie publicația rusească Agenstvo.
Televiziunile nu au publicat nici măcar o fotografie, de parcă incendiul nu s-ar fi văzut din spațiu, la propriu. Există fotografii NASA care arată că fumul s-a putut vedea de la mare distanță. De altfel, pasagerii avioanelor care zburau prin zonă au putut observa incendiul gigantic de la înălțime.
Depozitul Wildberries de lângă Moscova nu pare ales întâmplător de ucraineni. Era cel mai mare, cel mai tehnologizat depozit din Rusia. Acolo lucrau 8 mii de oameni. Foarte mulți migranți.
De parcă ar fi prevăzut situația, compania a schimbat recent contractul și a spus că nu va compensa produsele distruse în caz de… atac cu drone.
Zelenski a numit atacul „un răspuns la loviturile rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina” și a declarat că depozitele „erau utilizate pentru a asigura aprovizionarea cu componente destinate producției de drone și echipamente de navigație”.
Președintele ucrainean numește sarcastic atacurile cu drone „sancțiuni cu rază lungă de acțiune” și niciodată nu și-a ascuns intenția de a pune presiune pe Rusia.
E o replică la loviturile rusești asupra logisticii civile din Ucraina. Rușii au atacat în acești ani depozite similare pe teritoriul Ucrainei. De pildă, sediile Nova Poșta. Acum ucrainenii spun că vor să se răzbune. Zelenski anunță că scopul principal este de a-i face pe ruși să simtă ce înseamnă războiul.
„Victoria în acest război va fi atunci când societatea rusă va recunoaște că războiul este groaznic, că războiul nu este o tragedie pentru cineva departe”, declara liderul de la Kiev într-un interviu pentru The Guardian.
Reamintesc, la sfârșitul de iunie, Zelenski anunțase o campanie de 40 de zile pentru „convingerea” lui Vladimir Putin să accepte pacea.
26 comentarii
Sa va fie rusine ca nu afisati opiniile cititorilor !
Ce imagini superbe cu Moskova arzând sunt pe net!! Și ce face mujicul propagandist aici?
Vrea surse. Mujicule, ia-ți pastilele de calmare și priveste-ti Moskova. Zici că a erupt un vulcan acolo.
Este cenzura ca la turnatorii securitatii cu tv, la fel si acest cotidian apara pe s e d eul sa nu se afle de jafurile lor. Este implicata si justitia care tot da din casa.
Ai vrut sa zici: chiar si din spatiu … ca asa cum ai formulat e de 2 la Limba Romana!
Păi..mai contează sursa sau confirmarea Europei? Moskva arde și asta contează înainte de surse și confirmări.
SURSA este dictatorul comediant Zelenski !….de toata increderea pentru prosti !.
Bine! Moskva arde sau nu?
Numai redactorul Vitalie poate ști pe ce site și satelit se poate confirma cele publicate, sau MINTE că un „măgar” !.
Nu la televizor în Rusia trebuie să ajungă vestea ci în Coreea de Nord. Să umple centrele de recrutare cu adeziuni la cauza Rusiei.Cu propaganda e greu. Se lipește unde vrea ea căci printre pachetele de la Emagul de Russia se aflau și cea mai îndrăgită a patrazecea pereche de pantofi a influenceriței Kseniei Sobchak precum și aparatul auditiv a străbunicului lui Ilya Varlamov care bătrân, lăsat fără exercițiu media, poate rămâne la concluzia formată demult cum că ucrainienii sunt banderiști cultivați de occident.
Kievul a fost lovit în această noapte de duminică ,aproximativ 2 ore, de un atac masiv de 40 rachete balistice inclusiv hipersonice Zircon. Atacul a vizat 5 cartiere din Kiev, avariind blocuri de locuințe,un cămin,un supermarket,depozite de carburanți, clădiri administrative iar zeci de autoturisme au fost distruse. Statia de metrou Lukianivska a fost închisă pentru adăpostire, după ce a fost avariata la suprafață !. Atacuri masive cu rachete și drone au fost și asupra Odessei și regiuni Zaporojie !.
Articol de PROPAGANDA ucrainean, care NU prezintă-confirma și agenția care a dat sursa știri !.
Un război fratricid din care nu va câștiga nimeni, doi demenți care și-au nenorocit populația și infrastructura, unul care ia spus piticului să nu mai terorizeze rușii din Dombas și de aiurea plus că nu are ce căuta în NATO, iar piticul sa ambiționat, fiind fermecat de alt dement de peste gârlă care numai este dar avem pe unul și mai și, care pune Europa și alte state la grea încercare din punct de vedere energetic
TV rusesti sunt timide,realitate e ca ii fac ucrainienii din drone,nu mai deplaseaza trupe
Moskova in cateva luni arata ca Gaza
Nu avem dubii, Putin, il cunoastem, va da o replica pe masura. Zelensky dupa ce si-a inlaturat adversarul intern va avea si altfel de probleme inclusiv, evident interne.
Si totusi o suta de miliarde de vaci ar putea polua la fel intr-o suta de ani. Asa ca nu va faceti griji de poluarea facuta de razboaie ca oricum nimeni nu vrea sa o vada!
patru ani tot da replici. Asa au ajuns majoritatea rusilor ca sa stea la coada le benzina si in frig…
Pe voi si daca va calca tancul, spuneti ca sunteti victoriosi!
Mai prost va este la munca, cu laudele stati bine!
Acum din spatiu se vede orice.Inclusiv CENZURA facuta de tine,Coti.
Azi in Romania exista o”SILENZIO STAMPA” totala in mass-media cu privire la rezultatul luptelor din Ucraina !.
Bravo Ucraina…poate zelea nebunul crede că Putin nu v a răspunde până la urmă nuclear…se amageste dar mai rău amăgesc pupistii in cur ai acestui dobitoc susținut de macrou imputit…
Toate incendiile se vad din spatiu. Cand te uiti pe Maps se vad masini, tomberoane de gunoi, banci in parcuri, fumul de la case. Care e minunea?
Minunea e ca nimeni nu e ingrijorat de poluarea fantastica facuta de acest razboi plus ce e in Orientul mijlociu dar presa progresista mondiala e cu ochii pe cum polueaza vacile!
Pastilele cu iod încă sunt valabile? Verificați!
NUMENI din Europa *nu confirma* acest articol !….iar SUA nici nu pomeneste !.
Ești leneș?
MOSCOW, July 18 (Reuters) – Waves of Ukrainian drone attacks killed seven warehouse workers and injured dozens more, while another attack sparked a fire at an oil depot in the wider capital region, regional governors said on Saturday.
Governor Evgeniy Pervyshov said 25 people were injured after Ukrainian drones slammed into a warehouse owned by Wildberries, Russia’s largest online retailer,
dacă în Europa și în SUA nu au jurnalele TV de știri în rusă sau măcar în română, n-ai cum să afli. Nici Le Parisien ori Washington Post, spre exemplu, n-au idee că tu nu știi limba lor.
Păi..mai contează sursa sau confirmarea Europei? Moskva arde și asta contează înainte de surse și confirmări.