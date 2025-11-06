Bulgarii au pregătit un proiect de lege care ar stabili un administrator special să supravegheze vânzarea rafinăriei. Proprietarul Lukoil nu ar avea voie să se opună sau să-și dea cu părerea despre tranzacție, explică Mediapool conform News.ro.

Liderul partidului care conduce guvernarea, Boiko Borissov, spune pentru televiziunea publică bulgară că „există multă logică” în depunerea proiectului.

Directorul departamentului de energie al Centrului pentru Studiul Democrației în Bulgaria, Martin Vladimirov, explică faptul că preluarea „ar asigura securitatea energetică, ar preveni o criză de aprovizionare şi ar atenua în mod proactiv riscul de sancţiuni viitoare sau secundare”.

Propunerea vine după ce SUA a luat modelul Marii Britanii și a impus sancțiuni pe cele mai mari două companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft. Decizia vine ca un răspuns la războiul purtat de ruși în Ucraina.

Lukoil anunța în 30 octombrie că își va vinde activele din afara Rusiei. Ar urma să fie preluate de Gunvor, firmă internațională de tranzacționare a mărfurilor.