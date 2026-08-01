Bulgaria, Ucraina și România sau când războaiele se întâlnesc la granița NATO

Avertismentele lansate de Iran către Bulgaria și România, urmate de amenințarea cu represalii împotriva Ucrainei, nu sunt episoade diplomatice izolate. Ele arată că două războaie considerate până recent separate încep să se suprapună în estul Europei.

Bulgaria a autorizat desfășurarea temporară la baza Bezmer a cel mult opt avioane americane de realimentare KC-135 și a 250 de militari. Sofia susține că nu vor fi aduse arme ofensive și că această decizie nu o transformă într-un participant la operațiunile militare. România a aprobat încă din martie găzduirea unor avioane de realimentare, echipamente de supraveghere și comunicații prin satelit, prezentate de autorități drept capabilități defensive, fără muniție. Teheranul a răspuns acuzând Bucureștiul că ar facilita o agresiune și a invocat consecințe politice și juridice.

Acesta este, înainte de toate, un exercițiu de coerciție. Iranul încearcă să ridice costul politic al cooperării cu Washingtonul și să transforme fiecare bază, fiecare aeroport și fiecare vot parlamentar într-o sursă de teamă internă. Nu amenință doar armate, încearcă să influențeze deciziile unor democrații prin presiune externă. Mesajul este destinat în egală măsură guvernelor și opiniei publice interne și internaționale, mai ales străzii musulmane.

Teheranul, presiunistrategice

Cazul Ucrainei expune contradicția discursului iranian. Teheranul afirmă că atacul asupra unei nave comerciale a ucis un marinar și a rănit altul, iar ministrul Abbas Araqchi a avertizat că incidentul nu poate rămâne fără răspuns. Kievul a transmis că lovitura nu a fost intenționată împotriva civililor și că nu urmărește escaladarea.

Totuși, operațiunile ucrainene din Marea Caspică au vizat și nave despre care Kievul spune că transportau încărcături militare legate de relația dintre Rusia și Iran. Teheranul cere să fie tratat ca un actor exterior războiului, deși Ucraina suportă de ani întregi atacuri executate cu drone de concepție iraniană. Neutralitatea pretinsă de regimul iranian este greu de susținut atunci când tehnologia sa militară a devenit parte a arsenalului folosit de Moscova.

Aceasta nu înseamnă că orice țintă este automat legitimă sau că moartea unui marinar poate fi trecută în plan secund. Ucraina are obligația să explice selecția țintelor și să evite atingerea transportului civil. Dar Teheranul nu poate cere imunitate pentru rețele logistice conectate la război, în timp ce contribuie la capacitatea Rusiei de a lovi orașe ucrainene.

România nu poate ignora

Pentru România, obligația este evitarea panicii. Avertismentul formulat în martie vorbea despre măsuri politice și juridice, nu despre un atac iminent. Transformarea lui într-un anunț de bombardare ar servi strategiei de intimidare a Teheranului și ar deforma realitatea.

A doua obligație este luciditatea. România găzduiește sistemul antirachetă de la Deveselu, forțe aliate și infrastructură la Marea Neagră, într-o regiune expusă dronelor rusești, minelor marine și operațiunilor hibride. Riscul plauzibil nu începe cu o rachetă iraniană. Poate lua forma atacurilor cibernetice, sabotajului, spionajului, campaniilor de dezinformare ori presiunilor asupra transportului și energiei.

Răspunsul nu este nici bravada, nici retragerea. Bucureștiul și Sofia trebuie să explice caracterul misiunilor americane, baza lor juridică și limitele operaționale, iar NATO trebuie să transmită că intimidarea unui aliat privește întreaga Alianță. În paralel, canalele diplomatice trebuie păstrate pentru a împiedica transformarea avertismentelor în incidente.

Iranul încearcă să obțină prin frică ceea ce nu poate prin influență, mai exact slăbirea solidarității occidentale. Dacă statele europene își modifică politica de securitate de fiecare dată când un regim autoritar promite consecințe, atunci amenințarea devine un drept de veto. Miza nu este sprijinul pentru Statele Unite sau Ucraina, ci libertatea Europei de a-și decide singură alianțele și apărarea.