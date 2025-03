„Călăul” lui Djokovic: Mi-e foame

Cehul de doar 19 ani Jakub Mensik are ambitii mari, după ce a reuşit să câştige finala de la Miami, în care l-a învins în ultimul act pe cel mai titrat jucător din istorie, Novak Djokovic.

„Acesta este cel mai mare succes al carierei mele de până acum, dar sunt sigur de un lucru: călătoria mea nu se va opri aici. Sunt convins că acesta este doar începutul, mi-e foame de mult mai mult. Când mă voi întoarce acasă, voi continua să lucrez foarte mult pentru că simt că am mult loc de îmbunătățire în toate aspectele jocului meu. Vreau să dau totul pentru a ridica mai des deasupra capului astfel de titluri”, a explicat Jakub Mensik, citat de Eurosport.

Djokovic nu a jucat la nivelul obişnuit şi a fost deranjat de condițiile de joc şi de ora târzie, dar nu a insistat pe acest lucru.

„Nu m-am simțit complet în niciun moment. Dar nu există nimic care să ia din meritul lui Mensik, victoria e a lui şi a meritat-o, așa că prefer să nu vorbesc despre anumite lucruri. Nu vreau să par că îmi justific înfrângerea: a fost la fel pentru ambii jucători și trebuie să accept toate circumstanțele.

Plec cu un gust amar în gură, pentru că am pierdut finala, dar sunt foarte mulţumit de toate celelalte meciuri, de atmosferă, de faptul că am fost iar aici, la Miami, un loc special pentru mine. M-am bucurat de experiență și am jucat bine toată săptămâna, cu excepția zilei de azi”, a explicat Djokovic în conferinţa de presă.

Jakub Mensik’s reaction after beating Novak Djokovic to win Miami Open.

Absolutely beautiful moment.

First career title is a Masters 1000 title.

A hug from his hero at the net.

The best day of this 19 year old’s life.

Walking on a dream. 🇨🇿🥹

pic.twitter.com/TnkvSbqpjJ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 31, 2025