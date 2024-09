„Călăul” lui Halep, prima victorie cu noua elevă

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka a obţinut prima sa victorie coordonată de Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, care a băgat-o în bucluc cu dopajul.

Osaka s-a impus cu 6-3, 6-2 în faţa italiencei Lucia Bronzetti, miercuri, în primul tur al turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii în valoare totală de 8.955.610 dolari.

Osaka, fost lider al clasamentului WTA, a revenit la Openul Chinei pentru prima oară de la câştigarea titlului la această competiţie, în 2019.

Aflată în prezent pe locul 77 mondial, Osaka a anunţat încheierea colaborării cu fostul său antrenor Wim Fissette după US Open, începând să se pregătească sub comanda lui Mouratoglou în perioada premergătoare turneului asiatic.

Următoarea adversară a jucătoare nipone la turneul de la Beijing va fi rusoaica Iulia Putinţeva, care a câştigat trei dintre cele cinci partide disputate anterior cu Osaka. Putinţeva, cap de serie numărul 21, este calificată direct în turul secund.

Osaka Sails Through

With a famous new coach in tow, Naomi Osaka gets off to a solid start in Beijing, recovering from an early break to roll past Lucia Bronzetti, 6-3, 6-2.

Now working with the always camera-ready Patrick Mouratoglou, Osaka is banking on a big Asian swing. pic.twitter.com/EBzEm0KLFB

— Tick Tock Tennis (@TickTockTennis) September 25, 2024