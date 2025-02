Călin Georgescu, dosar penal

Ministerul Afacerilor Interne anunță că a deschis o anchetă penală pentru a cerceta campania lui Călin Georgescu.

Ministerul condus de Cătălin Predoiu a anunțat, printr-un comunicat de presă, că Autoritatea Electorală Permanentă a trimis trei solicitări la Inspectoratele de Poliție Județene Caraș-Severin, Cluj și Vrancea, pentru a verifica afișele electorale.

„Ca urmare a celor 3 solicitări ale AEP, referitoare la afișele electorale ale unui anumit candidat, adresate Inspectoratelor de Poliție Județene Caraș-Severin, Cluj și Vrancea, polițiștii au efectuat verificări în limita cadrului legal și au aplicat, după caz, măsuri sancționatorii, AEP fiind informată cu privire la toate demersurile inițiate și/sau realizate. Afișajul neconform și verificarea modului în care își finanțează candidații campania electorală sunt capitole distincte în legislație, iar personalul cu atribuții de control din cadrul AEP are obligația legală să valideze cheltuielile electorale efectuate de către candidați și partide politice, în timpul campaniei electorale, în limita plafoanelor prevăzute de lege și a prevederilor legale”, au transmis reprezentanții ministerului.

În același timp, Poliția Română a anunțat că face cercetări pentru a verifica finanțarea campaniei lui Călin Georgescu, chiar dacă AEP nu a cerut acest aspect.

„Totodată, dorim să vă informăm că Inspectoratul General al Poliției Române a deschis, din oficiu, sub îndrumarea unității de parchet competente, un dosar penal privind finanțarea campaniei unui candidat. În cadrul acestui dosar penal au fost solicitate date și informații inclusiv de la AEP. Activitatea de urmărire penală a poliției judiciare are caracter nepublic și se desfășoară sub autoritatea unităților de parchet competente, șefii ierarhici ai polițiștilor neavând competență în a da dispoziții privind efectuarea actelor de urmărire penală”, a transmis MAI.

Potrivit legii 370 din 2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerea președintelui, la articolul 41 este reglementată afișarea electorală. Potrivit legii, afișele electorale nu trebuie să depășească dimensiunile de 500 mm o latură și 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură. De asemenea, sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat. Potrivit articolului 55, litera z), din aceeași lege, constituie contravenție nerespectarea articolului 41, Legea pentru alegerea președintelui prevede la articolul 56, alineatul 1, contravențiile prevăzute la art.55 litera z) se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 2.500.