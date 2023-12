Capul sus, Neluțu!

În ultima etapă a SuperLigii din acest an, a avut loc pe stadionul dr. Constantin Rădulescu derbyul Clujului, CFR – Universitatea. În tur, cu Șepcile roșii gazde pe marele stadion Cluj Arena, fusese un adevărat thriller demn de orice campionat de top al Europei, încheiat cu victoria CFR-ului cu 4-3. Acum, deși tribuna a fost clar dominată de suporterii în alb-negru ai Universității, din păcate pentru ei, meciul s-a transformat într-un monolog al CFR-iștilor, care s-au impus cu 4-0. Cu etapă în urmă, U Cluj capotase neașteptat acasă cu Oțelul Galați, practic terminând cu două KO-uri un sezon altminteri destul de bu, echipa fiind puțin în afara locurilor de play-off. Ioan Ovidiu Sabău este însă un antrenor extrem de exigent și de atent la imaginea sa, încât la finalul partidei, fără a fi anunțat oficial de vreo demisie, a declarat că ar fi bine ca acum clubul să caute un alt antrenor care să poată redresa lucrurile.

„Am arătat foarte rău în ultimele jocuri. Le-am și mulțumit, în acest campionat am jucat foarte bine. Am fost pe 5, acum suntem, probabil, acolo unde ne e locul. Am fost dominați la toate capitolele: fizic, tactic, la duelurile 1 la 1.

Au putut mult mai mult ca noi, sunt principalul vinovat. Nu exclud să plec, îi sfătuiesc pe cei din conducere să se gândească la alt antrenor. Poate jucătorii au nevoie de un alt tip de om, de un antrenor cu alte calități. Nu ar fi rău dacă s-ar gândi la altă variantă. O să am o discuție. Nu am arătat cum trebuie, sunt principalul vinovat

Diferență mare de valoare. Unii jucători sunt timizi, fricoși, au nevoie de timp să se maturizeze. Le mulțumesc, le doresc o vacanță plăcută. Au calitate, eu sunt responsabil de cum ne-am prezentat.

Conducerea să se gândească la altă variantă! Nu plec în momentul de față, dar ar fi bine să luăm în calcul varianta asta. Și dacă pierdeam, trebuia să arătăm altfel”.

În miez de noapte, pe pagina de Facebook a venit însă din partea conducerii lui U Cluj cea mai frumoasă declarație de dragoste, de susținere pentru a continua proiectul început împreună, pentru Neluțu Sabău.

„Capul sus! «Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează» – Winston Churchill. Ioan Ovidiu Sabău beneficiază de susținerea clubului, a conducerii și a suporterilor.

Am pornit în 2016 împreună la un drum. Am atins toate bornele pe care ni le-am propus. Următorul pas necesită și mai mult efort, și mai multă muncă, și mai multă răbdare. Îl vom face împreună! Am știut cu toții, de la bun început, că nu va fi ușor. Drumul spre vârf nu e niciodată ușor. Dar împreună vom continua să urcăm. Pas cu pas, meci de meci, an de an.

Am pierdut cu 0-4 bătălia din teren, dar am câștigat cu 10-0 meciul din tribună și am arătat, încă o dată, că Clujul înseamnă doar U.

Capul sus, Neluțu! Capul sus, băieți! Capul sus, uiști”

sursa foto FB FCU Cluj