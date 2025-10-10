Casa Albă: Comitetul Nobel a pus politica mai presus de pace

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a acuzat Comitetul Nobel norvegian că pune „politicile mai presus de pace”, după ce comisia nu l-a desemnat pe președintele Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace.

„Este un spirit umanitar și nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munții din loc cu simpla forță a voinței sale”, a scris Cheung într-o declarație pe platforma de socializare X, referindu-se la Trump. „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica mai presus de pace”, a adăugat el.

Trump și mai mulți dintre aliații săi au făcut campanie timp de săptămâni pentru ca președintele să câștige prestigiosul premiu, invocând acțiunile pentru rezolvarea a cel puțin șapte conflicte de la revenirea la Casa Albă în ianuarie. De asemenea, a primit sprijin din partea mai multor alte țări, inclusiv Israel, Cambodgia și Pakistan.

În ciuda faptului că nu a fost selectat, Cheung a declarat că Trump va „continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți”. Joi, Trump a ignorat întrebările legate de șansele sale de a primi premiul, în ciuda faptului că a declarat la sfârșitul lunii trecute că ar fi o „insultă” dacă nu ar câștiga. „Vor trebui să facă ce fac”, a spus el despre comitet. „Orice ar face este în regulă. Știu asta, nu am făcut-o pentru asta. Am făcut-o pentru că am salvat multe vieți”.