Casa Albă: Comitetul Nobel a pus politica mai presus de pace

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a acuzat Comitetul Nobel norvegian că pune „politicile mai presus de pace”, după ce comisia nu l-a desemnat pe președintele Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace.
„Este un spirit umanitar și nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munții din loc cu simpla forță a voinței sale”, a scris Cheung într-o declarație pe platforma de socializare X, referindu-se la Trump. „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica mai presus de pace”, a adăugat el.
Trump și mai mulți dintre aliații săi au făcut campanie timp de săptămâni pentru ca președintele să câștige prestigiosul premiu, invocând acțiunile pentru rezolvarea a cel puțin șapte conflicte de la revenirea la Casa Albă în ianuarie. De asemenea, a primit sprijin din partea mai multor alte țări, inclusiv Israel, Cambodgia și Pakistan.
În ciuda faptului că nu a fost selectat, Cheung a declarat că Trump va „continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți”. Joi, Trump a ignorat întrebările legate de șansele sale de a primi premiul, în ciuda faptului că a declarat la sfârșitul lunii trecute că ar fi o „insultă” dacă nu ar câștiga. „Vor trebui să facă ce fac”, a spus el despre comitet. „Orice ar face este în regulă. Știu asta, nu am făcut-o pentru asta. Am făcut-o pentru că am salvat multe vieți”.
Normal. A luat Obama premiul Nobel pentru pace, care a deschis toate rǎzboaiele posibile în care au murit peste 1 milion de amǎrâți civili, ca sǎ-și arate mușchii pop0narii din US Air Force trǎgând cu rachete și aruncând bombe peste niște arǎbeți sǎraci și nevinovați. Cam cum face Netanyahu, care va lua probabil și el Nobelul pentru Pace dupǎ ce-i va extermina pe toți palestinienii, fiindcǎ „a rezolvat problema din Orientul Mijlociu”.
Nu m-ar mira , daca premiul Nobel pentru pace, l-ar primi Netaniahu.
Avem precedent creat cu Obahama.
Nici nu ma asteptam! Intr-o lume impotriva LIBERTATII SI PENTRU AVUTIE PRIN VARSARE DE SANGE, UNDE SE CER ARME PENTRU „PACE”, la ce sa te astepti. Domnule Presedinte DONAL TRUMP, NU AVETI NEVOIE DE TITLURI SI PREMII! LE AVETI DEJA PRIN TOT CE ATI FACUT BUN PENTRU AMERICANI. EI VA IUBESC. SI IN NUMAR DIN CE IN CE MAI MARE. Pana si sorosheii au inceput sa o dea la intors si trec de partea Dumneavoastra! IUBIREA DE SEMENI NU ARE NEVOIE NICI DE TITLURI, NICI DE PREMII SI NICI DE VALIDARE! Pentru cei din lumea larga suntei un simbol al LIBERTATII. Mult mai mult, decat v-ar aduce orice premiu FAKE! entru ca asta au devenit aceste „premii”: falsuri grosolane si minciuni!
A fost vreodată dat altfel acest premiu pentru pace? Nu cred! Astăzi când și Suedia beasa sibtranspira progresism, ce va așteptați? Premiile se dau in consecinta. Apropo, scriitorul maghiar e progresist sadea, anti Orban și „pro-Bruxelles. Altfel poate înțepau nulitatea noastră, Cărtărescu, cu premiul. E si el, acum este, dacă e nevoie, progresist. Ca asta se face orice pentru bmbani, avantaje, trai de trântori!
Nu este pentru prima dată când acest premiu este acordat pe criterii politice. Să vadă și SUA și președintele ei, Trump, cum este să fi „judecat” pe criterii și fapte care nu au nimic de a face cu facerea de pace. De altfel doritorul de Premiu Nobel pentru Pace, nu este chiar un făcător de pace, ci face ce face și aprinde câte un nou focar de război, taman bun pentru a argumenta obținerea premiului. Nu este suficientă minciuna că va opri războiul din Ucr.aina în câteva zile, s-a implicat în atacarea Ira.nului de către Isr.ael iar acum pregătește atacarea Vene.zuelei, pe motiv de dro.guri, dar în fapt pentru a pune mâna pe cele mai mari rezerve de petrol ale lumii.
CA INTOTDEAUNA !
de unde rezulta ca Politica SUA nu mai primeaza .
