Castelele Peleș și Pelișor limitează numărul de vizitatori

Biletele de intrare la castelele Peleş şi Pelişor din staţiunea Sinaia se achiziţionează pe intervale orare, în limita a 2.000 de persoane/zi la Peleş şi a 1.500 persoane/zi la Pelişor, se arată pe site-ul oficial al muzeului.

Potrivit sursei citate, cele două castele sunt cele mai vizitate monumente istorice din România, iar pentru protejarea acestora şi a patrimoniului lor de excepţie, biletele se mai pot achiziţiona numai pe intervale orare.

Managerul Muzeului Naţional Peleş (MNP), Narcis-Dorin Ion, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că decizia a fost luată pentru o exploatare raţională a celor două monumente şi pentru o organizare a tururilor pe intervale orare, evitându-se astfel aglomeraţia care poate conduce la degradarea monumentelor.

„E o segmentare a grupurilor, în sensul în care toate agenţiile veneau dimineaţa şi ne trezeam cu 700-800 de oameni la vizitare. Avem probleme cu scara interioară, cu ambele scări, construcţia e din lemn şi, ca să nu distrugem monumentul, am făcut o medie şi am împărţit turiştii în grupe de câte 500 pe intervale orare. (…) Una este să-ţi intre 1.000 de oameni în primele două ore şi să nu mai poţi să circuli şi să distrugi clădirea şi alta este să împarţi 1.500 sau câţi vor fi pe zi, că nu sunt pe zi 3.000 – 10.000 sau aşa. E un fel de programare, cum e şi în Occident, cum e peste tot. Atunci nu mai e sarcina asta foarte grea asupra clădirii, pentru că scara e din lemn şi de la parter la etaj şi din vestibul la Holul de Onoare. Şi aceea deja are mari probleme şi nu putem să o exploatăm în modul ăsta. Dar noi oricum nu atingem cifra asta. E o segmentare orară şi o programare. (…) Totuşi e proprietatea Casei Regale, e monument de categoria A, e monument care poate fi clasat UNESCO, documentaţia e făcută şi nu ne permitem să distrugem clădirea”, a explicat Narcis-Dorin Ion.

Acesta a precizat că, de la începutul anului, s-a înregistrat un mare aflux de turişti şi au fost făcute reclamaţii la Ministerul Culturii privind modul de vizitare a muzeului.

„E un mare aflux de turişti de la începutul acestui an. Şi asta e peste tot după deschiderea cu Schengen. Sunt foarte, foarte multe grupuri de agenţii de turişti străini care vin şi se adaugă foarte mulţi şcolari în perioadele de vacanţă, elevii, şi în perioadele de Săptămână Altfel…. Şi deja ni s-au făcut reclamaţii la minister (…) Reclamaţii că este foarte aglomerat, că sunt cohorte de copii care fac să trepideze tot castelul, dar n-ai cum să le interzici decât prin limitarea asta şi prin îndreptarea lor şi către Pelişor”, a arătat sursa citată.

Managerul muzeului precizează că media zilnică de vizitatori este de circa 2.000 de persoane, fiind depăşită în weekend-uri.

„Să se înţeleagă foarte limpede. Noi nu limităm accesul la castel. Măsurile astea sunt luate pentru protejarea celor două monumente istorice, datorită fluxului foarte mare de turişti care s-au înregistrat de la începutul anului. (…) Este o repartizare a numărului de turişti pe intervale orare”, a menţionat Narcis-Dorin Ion.

El a adăugat că, eventual, surplusul va fi redirecţionat către Castelul Pelişor aflat tot pe domeniul regal de la Sinaia.

„În toată istoria Peleşului au fost 3.500 de turişti o singură dată într-o zi de vară şi care au intrat toţi în castel. Şi-am avut în ziua de 2 mai, la fel, 3.000 şi ceva şi a trebuit să deschidem plafonul, luminatorul pentru că nu mai era aer, nu mai puteau să respire. Nu poţi să faci aşa ceva. Nu poţi să bagi 700 de oameni într-o oră în castel, să bagi 1.000 de oameni în două ore şi să stea fiecare unul în spatele altuia, să nu mai vadă nimeni nimic, să nu poată respira şi, Doamne fereşte, să se rupă scara sau aşa ceva… Adică, totuşi, protejarea monumentului e primordială, nu poţi să-l exploatezi aşa, sălbatic”, a mai spus managerul muzeului.