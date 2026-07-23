Buzoianu: Guvernul a adoptat Strategia privind biodiversitatea, jalon de 1 miliard de euro din PNRR

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că a trecut un jalon de reformă în valoare de 1 miliard de euro, fiind adoptată în şedinţa de Guvern Strategia privind conservarea biodiversităţii, a scris Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Mediului arată că, prin această strategie, România stabileşte un cadru clar de acţiune pentru protejarea biodiversităţii.

„Veşti bune din Guvernul României! Tocmai am trecut un jalon de reformă pe care Ministerul Mediului trebuia să îl îndeplinească pentru PNRR, în valoare de 1 miliard de euro! La şedinţa de Guvern de astăzi a fost adoptată Strategia privind conservarea biodiversităţii! 1 miliard de euro din PNRR rămân în ţară pentru investiţii vitale pentru sute de comunităţi!”, scrie Buzoianu.

Un cadru unitar

„Fiecare măsură are instituţii responsabile, termene, potenţiale surse de finanţare şi indicatori de rezultat. Strategia stabileşte pentru perioada 2026-2030 un cadru unitar de protejare, restaurare şi utilizare durabilă a biodiversităţii României”, subliniază Buzoianu.

Ea menţionează că documentul include 11 obiective naţionale, construite în jurul conservării şi restaurării ecosistemelor, reducerii riscului de dispariţie a speciilor, utilizării responsabile a resurselor naturale şi consolidării capacităţii instituţionale, ştiinţifice şi financiare.

Progresele vor fi monitorizate

„Strategia prevede restaurarea ecosistemelor degradate, îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor, refacerea conectivităţii ecologice şi combaterea speciilor alogene invazive. Restaurarea ecosistemelor contribuie direct la reglarea circuitului apei, reducerea efectelor secetei şi inundaţiilor, stocarea carbonului, polenizare şi menţinerea fertilităţii solurilor.

Planul de acţiune transformă obiectivele strategice în măsuri verificabile. Pentru fiecare acţiune sunt stabilite instituţiile responsabile, termenele de implementare, sursele de finanţare, indicatorii de performanţă şi rezultatele aşteptate. Progresele vor fi monitorizate periodic, iar evaluările intermediare vor permite corectarea măsurilor care nu produc rezultatele asumate.

Pe scurt: livrăm rezultate pentru generaţiile viitoare”, conchide ministrul.

Patru obiective strategice, la nivel global

Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 asigură alinierea României la cadrul global și european în domeniu și stabilește direcții clare de acțiune pentru perioada 2026–2030.

Adoptarea acestui document reprezentă un jalon asumat de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (Jalonul 31).

România urmărește, pentru perioada 2026–2030, realizarea celor patru obiective strategice stabilite la nivel global:

– conservarea și restaurarea ecosistemelor, reducerea riscului de extincție și menținerea diversității genetice

– utilizarea durabilă a biodiversității

– accesul la resurse genetice și împărțirea echitabilă a beneficiilor

– consolidarea mijloacelor de implementare (finanțare, capacitate instituțională, cercetare)

Strategia a fost elaborată printr-un proces participativ, care a implicat autorități publice centrale, instituții de cercetare, organizații neguvernamentale, experți în domeniul biodiversității.