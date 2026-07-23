Un comisar de poliție și alte două persoane au fost reținuți de DNA pentru luare și dare de mită

Oamenii legii acuză că polițistul a protejat autocamioanele unei societăți care construia un parc fotovoltaic și care depășeau tonajul maxim admis pe drumurile publice.

Stefan Lupu - Reporter special
Un comisar de poliție și alte două persoane au fost reținuți de DNA pentru luare și dare de mită

Oamenii legii acuză că polițistul a protejat autocamioanele unei societăți care construia un parc fotovoltaic și care depășeau tonajul maxim admis pe drumurile publice.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei persoane într-un dosar de mare amploare privind fapte de corupție comise în județul Giurgiu. Printre cei vizați se află un comisar de poliție aflat la conducerea unei secții rurale, fratele acestuia, precum și reprezentantul unei societăți comerciale implicate în lucrări de construcție.

Schema infracțională: Protecție pentru autocamioane supraîncărcate

Potrivit ordonanțelor emise de procurori, ancheta vizează activități ilegale desfășurate în cursul anului 2026. Ofițerul de poliție Ștefan-Claudiu Barbu, care deține gradul profesional de comisar și funcția de șef al Secției de Poliție Rurală nr. 6 din Mihăilești, județul Giurgiu, ar fi pretins și primit foloase necuvenite. Banii și avantajele materiale au fost cerute fie direct, fie prin intermediul fratelui său, de la reprezentantul unei firme care construia un parc fotovoltaic în localitatea Coteni, din același județ.

Deoarece utilajele și autocamioanele societății care tranzitau zona depășeau tonajul maxim admis pe anumite sectoare de drum, acestea riscau sancțiuni contravenționale drastice. Pentru a evita amenzile și a asigura buna desfășurare a transporturilor grele, comisarul ar fi promis că își va încălca atribuțiile de serviciu și va împiedica polițiștii din subordine să efectueze controale specifice în zonă.

Mita financiară și contracte comerciale mascate

Anchetatorii au detaliat că foloasele necuvenite obținute de comisar prin intermediul rețelei sale nu au constat doar în sume de bani directe – cum ar fi transa de 20.000 de lei remisă la data de 2 aprilie prin intermediul fratelui – ci și în avantaje de natură comercială. Mai exact, în beneficiul unei societăți administrate chiar de fratele polițistului, au fost încheiate contracte de prestări servicii cu firma care construia parcul fotovoltaic, creând astfel o aparență de legalitate pentru transferul fondurilor ilicite, conform informațiilor oferite de news.ro.

În urma probatoriului administrat cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție (DGA), cei trei inculpați – comisarul Ștefan-Claudiu Barbu, fratele acestuia (cercetat pentru complicitate) și reprezentantul firmei (acuzat de dare de mită) – au fost puși sub acuzare. Urmează ca aceștia să fie prezentați în cursul zilei de joi judecătorilor de la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

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