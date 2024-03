„Cât pentru o eugenie”: Nemulțumiri la exproprierile pentru autostradă

Autostrada Sibiu-Piteşti (A1) este o investiţie mult aşteptată, dar care a provocat şi nemulţumiri printre sutele de persoane fizice şi juridice din Vâlcea care au primit deciziile de expropriere pentru a începe construcţia şoselei de mare capacitate ce va lega Ardealul de Muntenia, cei mai mulţi spunând că au primit echivalentul unei „eugenii” pentru un metru pătrat de teren care le-a fost luat şi un pic mai mult în cazul construcţiilor.

În comuna Perişani, localitate prinsă în lotul 3 al autostrăzii care traversează Carpaţii, sunt, de exemplu, 12 proprietari ale căror gospodării vor fi demolate fie total, fie parţial. La aceştia se mai adaugă câteva sute de proprietari de terenuri agricole care au fost expropriaţi de suprafeţe pornind de la câţiva metri pătraţi până la câteva hectare. Mulţi dintre ei au acceptat preţul stabilit de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), dar sunt şi alţii care au rămas surprinşi când au văzut cât au primit pentru munca lor de o viaţă.

Ion Mohanu, din satul Surdoiu, este unul dintre cei cărora li se va demola întreaga gospodărie. Ajuns la vârsta de 81 de ani, bărbatul se vede acum nevoit să îşi facă din nou o casă, însă se întreabă dacă va mai reuşi, ţinând cont că a primit puţin peste 100.000 de lei pe tot ce avea construit acolo, plus terenul aferent în suprafaţă de circa 5.000 de metri pătraţi.

„Nu rămâne nimic, nimic. Demolează absolut totul… Au venit şi ne-au spus că ne ia totul şi nu ştiu unde să ne ducem la vârsta asta. Nu am nimic în altă parte. Mai am nişte pământ undeva mai sus un pic de aici, dacă oi mai putea să fac două cămăruţe pentru cât oi mai trăi… Dar ce să-mi ajungă banii? Nici materialele nu am cu ce le lua, apoi să mai construieşti… Ziua de muncă pentru cei care lucrează e de 500, 600 de lei. De unde să-i dai atâţia bani din 100.000 de lei cât mi-au dat ei? (…) Nu ne-a întrebat nimeni nimic. Ne-au venit de la primărie nişte hârti şi ăsta e preţul naţional, zice 80 de bani metrul pătrat sau nu ştiu cât, dar la construcţie e problema. Eu am cheltuit aici poate cinci miliarde de lei, nu cât fac ăştia – 50.000 de lei, adică 500 de milioane de lei vechi cât e pe hârtiile alea valorată casa. Plus că bucătăria de jos cu două camere, cu baie, plus grajduri, binale şi tot pământul care e aici se vor duce pe Apa Sâmbetei”, spune bătrânul.

Alţi vecini, precum Florea Gheorghe, sunt la fel de nemulţumiţi, dar s-au resemnat.

„Am avut casă acolo, dar de când cu autostrada asta nu am mai făcut nimic la ea. Ne-am mutat în altă parte… Zic unii că îţi dau cât pentru o eugenie pe metrul pătrat, că mai mult nu ne dă. Dar ce putem face? Că eşti mulţumit, că nu eşti mulţumit, cum ne-au spus când au venit o dată aici, la primărie, autostrada tot se face… Acum, ce-o vrea Domnul, dacă o fi să ne dea ceva bine, dacă nu….”, adaugă şi Florea Gheorghe, vecin cu Ion Mohanu, ce pare că s-a resemnat cu ceea ce a primit, aşa cum au făcut şi alţi proprietari din zonă, prea bătrâni şi fără posibilităţi materiale să dea în judecată CNAIR.

Şi autorităţile locale din Perişani spun, de altfel, că sumele pentru gospodării sunt problema din zonă, mulţi dintre cei afectaţi neavând alte locuinţe sau terenuri pe care să îşi construiască o altă casă, iar pe piaţa liberă preţurile la terenurile din localitate aproape că s-au dublat de când s-a auzit că va veni autostrada.

„Nemulţumirile proprietarilor din zonă de la noi sunt în primul rând preţurile foarte scăzute şi mă refer strict la gospodării. Sunt şi la terenuri preţuri mici, dar fiind de interes naţional, nu au mai ţinut cont că este preţul mare sau mic, dar la gospodării chiar este un impediment foarte mare, pentru că la ce sume au primit, nu ştiu dacă le mai ajunge să îşi cumpere teren pentru a construi o altă casă. Majoritatea proprietarilor care sunt afectaţi în întregime sunt persoane care nu mai deţin o altă locuinţă în altă parte în momentul de faţă. (…) De când cu autostrada, preţurile terenurilor au început să crească. Dacă până acum doi ani, metrul pătrat era de patru euro, cinci euro, acum s-a ajuns şi la zece euro, adică preţurile s-au ridicat în ultima perioadă şi o să mai crească’, spune primarul interimar al comunei Perişani, Sorin Leonte.