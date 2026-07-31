Cațavencii.ro: Un bust cu două capete pentru cei doi Adrian Păunescu

O instituție cît se poate de respectabilă, care studiază crimele regimului comunist și memoria exilului românesc (IICCMER), cere ca bustul lui Adrian Păunescu din Grădina Icoanei să fie scos din spațiul public.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Cațavencii.ro: Un bust cu două capete pentru cei doi Adrian Păunescu

Sursa FOTO: Cațavencii.ro

O instituție cît se poate de respectabilă, care studiază crimele regimului comunist și memoria exilului românesc (IICCMER), cere ca bustul lui Adrian Păunescu din Grădina Icoanei să fie scos din spațiul public.

De fapt, bustul ăsta nu e singurul prinos adus bardului de la Bîrca, mai există vreo zece prin țară, tot în locuri publice. Dar dacă un primar din România și-a atîrnat un tablou cu Ceaușescu pe un perete al biroului său din primărie și nu l-a dat jos decît după ce s-a burzuluit presa la el, de ce să te mai miri că administrația Bucureștiului și-a dat binecuvîntarea pentru bustul lui Păunescu?

Dacă ați uitat, în 2012, cînd bronzul cu Păunescu a fost instalat în Grădina Icoanei, primarul Bucureștiului era Sorin Oprescu, independent de sanchi – fost pesedist, actualmente fugar în Grecia –, iar primarul Sectorului 2, în care e Grădina Icoanei, Neculai Onțanu, pesedistul condamnat penal, care și-a început cariera politică în PSM-ul lui Ilie Verdeț. Și atunci IICCMER a protestat, dar a rămas cu protestele, la fel ca toți cei ce s-au indignat că bustul lui Păunescu a fost instalat în buricul Capitalei.

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