Cațavencii.ro: Un bust cu două capete pentru cei doi Adrian Păunescu

De fapt, bustul ăsta nu e singurul prinos adus bardului de la Bîrca, mai există vreo zece prin țară, tot în locuri publice. Dar dacă un primar din România și-a atîrnat un tablou cu Ceaușescu pe un perete al biroului său din primărie și nu l-a dat jos decît după ce s-a burzuluit presa la el, de ce să te mai miri că administrația Bucureștiului și-a dat binecuvîntarea pentru bustul lui Păunescu?

Dacă ați uitat, în 2012, cînd bronzul cu Păunescu a fost instalat în Grădina Icoanei, primarul Bucureștiului era Sorin Oprescu, independent de sanchi – fost pesedist, actualmente fugar în Grecia –, iar primarul Sectorului 2, în care e Grădina Icoanei, Neculai Onțanu, pesedistul condamnat penal, care și-a început cariera politică în PSM-ul lui Ilie Verdeț. Și atunci IICCMER a protestat, dar a rămas cu protestele, la fel ca toți cei ce s-au indignat că bustul lui Păunescu a fost instalat în buricul Capitalei.

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