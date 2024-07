Câți bani au obținut piloții Tarom la negocieri

Compania TAROM a încheiat un acord cu personalul navigant pentru derularea operaţiunilor de zbor în regim normal, după criza de luni când numeroase zboruri au fost anulate.

Creșterea salarială va fi acordată în tranșe și diferă în funcție de aeronava pilotată, astfel:

Diurna internă pentru comandant va fi de 750 de lei, față de 500 de lei în prezent, iar pentru copilot va fi de 500 de lei, față de 280 de lei în prezent.

În medie, un comandant pe ATR are 15 curse, ceea ce înseamnă venituri în plus de 3750 lei, în timp ce pe B 737, comandații au în medie 5 curse și vor câștiga în plus 1750 lei.

Copiloții de pe ATR vor încasa suplimentar 3300 de lei pentru 15 curse, iar cei de pe B 737 vor primi 1.100 de lei.

Diurnele externe vor fi de 240 de euro pentru comandanți, față de 180 de euro în prezent, iar pentru copiloți va fi de 180 de euro, față de 120 de euro în prezent.

La B 737, pentru medie lunară de 10 curse externe, atât piloții, cât și copiloții vor primi încă 600 de euro.

La ATR, cu o medie de 4 curse externe lunar, comandanții și copiloții vor primi în plus câte 240 de euro.

Pe lângă diurne, de la 1 octombrie, piloții vor primi o mărire de 500 euro echivalent lei lunar în salariu.